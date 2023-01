L’Association des Sourds et Malentendants du Tournaisis, orpheline de son président Robert Trifin, et bientôt de son bâtiment…

Il est malheureusement décédé inopinément ce samedi 14 janvier à l’âge de 76 ans ; nul doute avec l’espoir que l’ASMT (créée en 1949) lui survivra, malgré les difficultés de ces dernières années.

"Financièrement, les temps sont durs, expliquait le président. D’abord par rapport aux subsides que l’on a perdus ou qui ont diminué ces dernières années: 15 000 euros de l’AViQ, 1 000 euros de la Ville de Tournai et 1 000 euros de la Province du Hainaut… c’est peu pour s’en sortir ! Heureusement, pour le personnel (NDLR : 3 personnes sont engagées à mi-temps), nous pouvons compter sur le système des points APE, mais qui est aussi devenu de plus en plus contraignant et restrictif…"

La période du Covid n’a pas arrangé la situation financière. "Pendant deux ans, on n’a plus eu les rentrées financières que l’on pouvait obtenir via les activités organisées, les cours de langues des signes ou la location de notre salle. À cela s’ajoutent, les conséquences de la nouvelle législation sur les ASBL, et ces derniers mois, la crise économique et énergétique qui fait exploser nos factures. Des frais que nous ne pourrons pas assumer dans la durée, d’autant plus que notre bâtiment nécessite également quelques travaux…"

Face à ces difficultés, l’Association des Sourds et Malentendants du Tournaisis a dû se résigner à se séparer de son bâtiment qu’elle occupait depuis 2002, au coin de la rue Claquedent et de la rue Blandinoise. La vente était sur le point de se conclure, ne laissant plus que quelques mois à l’association pour trouver de nouveaux locaux. "On frappe aux différentes portes, comme à la Ville de Tournai ou à CPAS mais qui n’ont pas de locaux à mettre à notre disposition… regrettait Robert Trifin. Chez les privés, les loyers sont trop élevés, surtout dans le centre-ville de Tournai. Nous continuons à explorer toutes les possibilités, et nous espérons trouver une solution. Toute aide est la bienvenue…"

Robert Trifin avait à cœur de maintenir en vie l’ASMT et ses activités, même si le nombre de membres a diminué ces dernières années… "Notamment pour notre service social, le seul du genre en Wallonie, qui vient en aide aux personnes sourdes et malentendantes et les accompagne dans le cadre de différentes démarches. Nous veillons aussi à faire connaître la langue des signes par le biais de cours, stages, animations et outils didactiques. Nous organisons des moments de rencontre et d’échange pour nos membres. Sans oublier les activités sportives (NDLR: Robert Trifin a été le fondateur du Sporting Club des Sourds du Tournaisis, en 1983) qui permettent à une quinzaine de membres de se réunir de temps en temps à l’occasion de tournois de pétanque, tennis de table, badminton, bowling ou padel."

La Journée Mondiale des Sourds, à Tournai, en 2023

Le président était aussi heureux d’annoncer que le 23 septembre 2023, la ville de Tournai accueillerait la Journée Mondiale des Sourds organisée par la Fédération Francophone des Sourds de Belgique. "C’est la troisième fois que nous accueillerons l’événement, et cela se tiendra à la Maison de la Culture, précisait Robert Trifin. C’est l’occasion pour la communauté sourde de sensibiliser, d’informer et de rendre plus visible le monde de surdité au travers de spectacles, de stands, d’animations, etc."