Tournai : le laser game bientôt transformé en écrin pour les véhicules de collection

Après différentes expériences dans le secteur de l’automobile, le passionné a développé, en 2017, sa propre société "Nice Youngtimers Car’s", en tant que négociant en voitures de collection. "Je fais l’intermédiaire entre un propriétaire qui me confie sa voiture à la vente, et le futur acquéreur de la voiture en question", précise Xavier Detandt.

Il possède un entrepôt près de la chaussée de Renaix, à Tournai, où il stocke une quinzaine de véhicules de collection en dépôt-vente. "Par collection, j’entends les véhicules des années 70 au début des années 2000, ajoute-t-il. J’ai également quelques véhicules plus récents, mais ces derniers ont une valeur ajoutée de par leur rareté, leur prestige ou leurs spécificités qui font qu’ils ont toute leur place dans une collection."

Aujourd’hui, le négociant entend voir un peu plus grand pour développer sa société. "Pour cela, il me fallait un entrepôt plus grand, et c’est un ami qui m’a informé que le laser game situé à la chaussée de Douai avait fait faillite et que l’entrepôt serait mis en vente. Avec 800 m2 et un énorme parking, c’était l’endroit idéal et qui me permettra aussi d’allier vie professionnelle et vie familiale (voir ci-contre) !"

Du dépôt-vente et du gardiennage

Plusieurs mois de travaux seront nécessaires avant de pouvoir accueillir les premières voitures de sport et de collection. "Par rapport à l’entrepôt actuel de 200 m2 – que je conserve –, ce nouvel espace permettra de tripler le nombre de véhicules, soit près de 40-45. Il y aura également un espace spécifique pour les shooting photo des véhicules en dépôt-vente ainsi qu’un pont élévateur afin de permettre aux potentiels acquéreurs de vérifier l’état des véhicules par eux-mêmes. En plus du dépôt-vente, je vais aussi pouvoir développer un service de gardiennage pour permettre aux propriétaires de laisser leur véhicule à l’abri et en sécurité."

En faire le plus beau garage de Belgique

Xavier Detandt a aussi d’autres projets pour faire vivre le lieu et sa société "Nice Youngtimers Car’s". "En tant que passionné, cela fait plus de 20 ans que je collectionne des affiches, et autres objets et références liés à l’automobile. L’espace sera décoré de tout cela ! J’ai vraiment envie d’en faire l’un des plus beaux garages de Belgique. L’espace permet aussi d’envisager d’accueillir certains événements d’entreprises ou de clubs de véhicules anciens qui pourraient exposer leurs voitures sur le parking ou y organiser le départ ou l’arrivée de leurs rallyes. Si le lieu sera accessible uniquement sur rendez-vous, à la fois pour de potentiels vendeurs ou acheteurs, mais aussi pour les passionnés, j’ai aussi envie de l’ouvrir de temps en temps au public, via des portes ouvertes, ou l’accueil d’écoles, pour aussi faire rêver les enfants et partager ma passion."

Pour le passionné, les véhicules anciens et de collection ont encore de beaux jours devant eux, et de nouveaux modèles viendront alimenter la liste des bolides recherchés et appréciés par les amateurs d’automobile. "Le secteur se porte assez bien, et j’ai l’impression que malgré les crises, les gens assument le fait de vouloir se faire plaisir, remarque Xavier Detandt. Dans les véhicules de collection, il y en a aussi pour tous les budgets… Ce ne sont pas nécessairement que des voitures de luxe !"