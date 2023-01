Magasin d’antiquités Maurice et Simone à Tournai : «Je choisis des objets qui me touchent »

De l’histoire et du style

Bien que Sylvie apprécie plus particulièrement le cristal et l’art déco de l’entre-deux-guerres, dans sa boutique, on peut retrouver des objets tout venant, parfois de périodes plus récentes, comme des années 60 et 70. "Des personnes viennent au magasin pour me proposer des choses dont ils n’ont plus besoin ou qu’ils ont héritées. Je ne peux pas tout accepter, mais en général je choisis des objets qui me touchent, que j’aime bien, et qui ont une histoire, confie Sylvie. D’ailleurs, sur les objets que je vends en magasin j’essaie d’y apposer une étiquette avec leur provenance, leur époque, à qui ils ont appartenu… pour partager ce récit avec les clients. "

L’autre credo de Sylvie est d’éviter le "vieillot": "je veux proposer des objets anciens qui peuvent s’intégrer dans un intérieur actuel. Il nous arrive, avec mon compagnon et une dame spécialisée, de remettre des meubles au goût du jour. Il faut que ce soit joli." C’est ainsi que l’on peut retrouver chez "Maurice et Simone" des fauteuils Louis XV au look presque contemporain.

Bientôt un showroom en plus

Ce travail de rénovation est réalisé dans l’entrepôt du côté d’Ère que Sylvie loue en complément de sa boutique. "Certains meubles ayant du mal à entrer par la porte du magasin, on imagine bientôt ouvrir un showroom dans l’entrepôt. Pour le moment, il est possible de voir nos meubles qui s’y trouvent mais uniquement sur rendez-vous. Prochainement, j’aimerais poster des photos de ces antiquités sur notre page Facebook, mais aussi les montrer en magasin afin de proposer une sorte de relais à la clientèle."

Des objets de 10 à 700 euros

Même si Sylvie commence à se faire un nom dans le milieu, elle veut que ses produits restent accessibles à tout un chacun. "Ma boutique marche beaucoup grâce à des coups de cœur. On retrouve des objets de tous les prix: nous avons vendu un splendide bureau de notaire à 700 €, mais nous proposons aussi des broches allant de 10 à 14 €. " Vous pourrez d’ailleurs en admirer quelques-unes sur les tenues de Sylvie à l’occasion. "même si je les porte, tout est à vendre !" rappelle la patronne du magasin d’antiquités.