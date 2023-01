La Wallonie picarde à vélo: la carte de la Maison du Tourisme a-t-elle perdu le Nord ?

C’est un petit grain de sable qui s’est incrusté dans la machine, au moment de fusionner deux cartes existantes. "Auparavant, nous avions une carte pour l’ouest du territoire de la Wapi et une carte pour l’est. En regroupant ces deux cartes, le souci est apparu. Malheureusement, personne ne s’en est aperçu avant son impression et sa diffusion", explique Ysaline Delbecq, la chargée de développement du vélotourisme en Wallonie picarde.

Un couac évidemment remarqué, car visible au dos du livret, donc sans avoir besoin de le déplier.

Rassurons tout de même les lecteurs qui le possèdent où le parcourent des yeux, les 99 autres% du fascicule sont qualitatifs et reprennent dans les moindres détails les différents itinéraires à emprunter, le réseau tracé par les fameux points-noeuds (notre territoire en est d’ailleurs précurseur), les richesses touristiques à découvrir et des informations en quatre langues (français, anglais, néerlandais et allemand).

Quant à la grande carte centrale, Estaimpuis se trouve bien à Estaimpuis, Flobecq à Flobecq et Frasnes-lez-Anvaing… n’a pas disparu !

« Ne pas s’en débarrasser pour des raisons écologiques »

L’édition qui reprend cette petite carte erronée date du printemps 2021. "E lle fait suite à la première mise à jour de notre réseau de points-noeuds. Depuis leur apparition, les itinéraires ont évolué. Certains tronçons sont apparus, d’autres ont disparu. Il était donc temps d’actualiser notre livret et de repartir sur une toute nouvelle carte", poursuit Ysaline Delbecq.

La brochure a-t-elle été retirée et réimprimée depuis ? "L’erreur a été signalée rapidement, mais nous avions déjà un stock important. Au total, le fascicule a été édité à 15 000 exemplaires. Nous ne l’avons pas jeté pour des raisons écologiques."

Et sans doute aussi pour des raisons économiques. Car réimprimer une nouvelle version en autant d’exemplaires aurait un coût. Les exemplaires de ce type circulent encore et sont toujours en vente au prix de 7 €, "mais sur la grande carte, toutes les informations sont fiables ", précise encore la chargée de développement vélotourisme d’Ideta.

Pour une nouvelle parution avec la carte actualisée, il faudra "attendre une nouvelle mise à jour du balisage de notre réseau cyclable", confirme notre interlocutrice. La Maison du Tourisme part sur une base d’une actualisation tous les six ans.