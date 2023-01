L’agenda Wapi: le Festikids, le Ramdam Festival, le festival des Arts Numériques, et d’autres idées de sorties pour ce week-end

1. Le Festikids à Mouscron

Tout au long du week-end, le Centr’Expo de Mouscron se transformera en véritable parc d’attractions "indoor" pour les enfants à l’occasion du Festikids.

©–

Pour cette nouvelle édition du Festikids, grâce à l’aide financière conséquente du Kiwanis de Mouscron, le Syndicat d’initiative et la Maison du Tourisme ont mis les petits plats dans les grands !

Durant deux jours, les enfants et leurs familles pourront découvrir de nombreux artistes: clowns, magiciens, grimeuses, sculpteurs de ballons, marionnettistes…

Avec également des animations à gogo sur 6 000 m2: une vingtaine de châteaux gonflables, un carrousel, un petit train, un laser game, des autotamponneuses gonflables, une balayette infernale, et encore bien d’autres activités. La présence des personnages de Star Wars est aussi annoncée, le dimanche.

Samedi 14 janvier de 12h à 19h et dimanche 15 janvier de 10h à 18 h. Entrée: 4 euros. Bar et petite restauration sur place.

À lire: Le Centr’Expo de Mouscron transformé en parc d’attractions : le Festikids revient ce week-end !

2. Le Ramdam Festival à Tournai

Dès ce vendredi 13 janvier, et jusqu’au 23 janvier, 96 films se partagent le grand écran pour le Ramdam Festival. Ce premier week-end, place à "The Quiet Girl" et aux compétitions de courts-métrages.

©ÉdA

Vendredi 13. Lancement de la treizième édition du Ramdam. Le chiffre portera-t-il doublement chance au festival du film qui dérange ? Les organisateurs l’espèrent avec les 58 longs et les 38 courts-métrages sélectionnés. Des guerres au réchauffement climatique, du combat des femmes au communautarisme, de l’exploitation de la misère à l’enfance brisée, de l’homophobie au racisme,… Les films en disent long sur l’état du monde et de ses habitants.

Après la projection du film "Dalva", à Lille, l’équipe inaugure officiellement, ce vendredi, le festival dans les salles obscures tournaisiennes avec la présentation de "The Quiet Girl".

Le week-end se poursuit ensuite avec le "Côté courts". Cinq courts-métrages se retrouvent en lice pour le prix du meilleur court belge et celui du plus dérangeant. Seize autres sont en compétition internationale. À noter que deux séances seront spécialement réservées, ce dimanche 15 janvier, à des courts-métrages pour les enfants: à 11h pour les 4-8 ans et à 14 h 30 pour les 8-12 ans.

À partir du lundi 16 janvier, fictions et documentaires occupent les festivaliers. Plusieurs réalisateurs/trices et acteurs/trices sont déjà confirmé.e.s.

À lire: Superstitieux ou pas, ce vendredi 13, c’est le début du Ramdam !

3. Le Festival des Arts Numériques à Comines

Le Festival des Arts Numériques fait son grand retour au centre culturel de Comines-Warneton pour une 4e édition. Des œuvres interactives et immersives sont à découvrir dès ce samedi 14 janvier.

©ÉdA

Le F.A.N. (Festival des Arts Numériques) est devenu un rendez-vous incontournable dans la programmation du centre culturel de Comines-Warneton. Il est annoncé pour ce samedi 14 janvier autour d’une exposition et de différentes animations.

L’exposition sera inaugurée ce samedi à 19 h, et accessible tous les après-midi entre le 14 et le 21 janvier. Plusieurs artistes et une douzaine d’installations seront à découvrir.

Mais la découverte des arts numériques débutera dès 15 h, à la MJC, par une après-midi à vivre en famille. Au programme: ateliers, sieste électronique, fluo party, démonstrations de mapping, etc.

À lire: Festival des Arts Numériques, ce samedi, à Comines