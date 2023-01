Détention d’Olivier Vandecasteele en Iran: une proposition de résolution déposée au Parlement pour réclamer sa libération

Déjà plusieurs mois que les députés fédéraux, notamment représentants la Wallonie picarde, interpellent le gouvernement quant au sort du Tournaisien. Un nouveau pas a été franchi, ce mercredi, à la Chambre des Représentants suite à la proposition de résolution déposée par Jasper Pillen (Open Vld) demandant la libération immédiate d’Olivier Vandecasteele. Ont également signé cette proposition de résolution, les élus de la Wallonie picarde, Daniel Senesael (PS) et Marie-Christine Marghem (MR) ainsi que Samuel Cogolati (Écolo-Groen), Els Van Hoof (cd&v), Vicky Reynaert (Vooruit), Wouter De Vriendt (Écolo-Groen), Marianne Verhaert (Open Vld) et Goedede Liekens (Open Vld).

Le texte sera discuté en commission parlementaire des Relations extérieures dès la semaine prochaine.

Par cette proposition de résolution, les députés "souhaitent que la Chambre des représentants condamne par le biais de la présente proposition de résolution l’arrestation et la détention arbitraires d’Olivier Vandecasteele ainsi que son procès inéquitable et appelle l’Iran à libérer notre compatriote immédiatement et sans conditions."

Les élus demandent au gouvernement fédéral "de mettre en œuvre tous les moyens diplomatiques pour plaider auprès des autorités iraniennes la libération de l’humanitaire, mais aussi de continuer à considérer la sécurité et le bien-être d’Olivier Vandecasteele comme une priorité absolue, de maintenir des contacts étroits avec sa famille et de faire tout ce qui est possible pour assurer son retour en toute sécurité. "

Ils souhaitent également que "la condamnation arbitraire du Tournaisien soit inscrite à l’ordre du jour du Conseil de l’Union européenne et que le sujet soit évoqué avec le Haut représentant de l’Union européenne pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité, M. Josep Borell."

Les autorités iraniennes sont quant à elles priées de "permettre immédiatement et de manière illimitée la mise en place d’une assistance consulaire, d’autoriser Olivier Vandecasteelle à avoir des entretiens téléphoniques et des contacts fréquents avec sa famille ainsi qu’à se faire assister par un avocat de son choix et à veiller à ce que celui-ci puisse lui rendre visite."

Face aux conditions de détention jugées inhumaines, les députés belges ordonnent "à cesser et à prévenir immédiatement toute forme de torture et de mauvais traitements, et que les soins médicaux adéquats lui soient administrés."

« Après avoir donné son quotidien pour améliorer celui des autres, c’est lui, désormais, qui cherche désespérément une main tendue »

Lors de la séance plénière de ce 12 janvier, et alors qu’à Tournai, une immense bâche de soutien était dévoilée sur le beffroi, le député estaimpuisien Daniel Senesael est également revenu la libération et des conditions de détention d’Olivier Vandecasteele. Il a interpellé la ministre des Affaires étrangères, Hadja Lahbib.

"J’espère que vous entendez ces milliers et milliers de voix qui s’élèvent partout en Belgique à travers une mobilisation emplie d’espoir pour faire libérer Olivier. Le 23 janvier prochain, il fêtera ses 42 ans. Nous souhaiterions qu’il puisse fêter son anniversaire entouré de ses proches, de sa famille et de ses amis, et non seul, avec les 47 kilos qui lui restent, dans une prison lugubre, en tee-shirt dans le froid glacé d’un sombre hiver. Après avoir donné son quotidien pour améliorer celui des autres, c’est lui, désormais, qui cherche désespérément une main tendue. C’est à vous, à nos autorités, à notre force diplomatique de lui venir en aide au plus vite. Olivier Vandecasteele risque beaucoup. J’espère que, demain, il ne sera pas trop tard. "