Coups de cœur des guides de Tournai (01/50): Ah, si j’avais des Buffon dans le buffet…

Le motif de l’oiseau repris comme décor sur la vaisselle s’inspire d’un ouvrage du naturaliste Buffon. Au revers de chaque pièce figure le nom de l’oiseau: le pivert moucheté des Indes, le grand aigle de mer, le moineau du paradis, le faucon pêcheur, l’hirondelle de Cayenne, le troupiale du Sénégal, l’étourneau du cap de Bonne-Espérance… Un vrai cours de sciences naturelles ! Illustrations étonnantes dans leurs proportions et dans la fraîcheur et le réalisme des couleurs ! Étonnant aussi, le nom des formes: triboulette, bain-marie, broc, écuelle à bouillon, gobelet à la reine, jatte, nacelle, plaque percée, pot à jus, pot toupie, saupoudroir, verrier,.. Le bleu de cobalt largement utilisé en bandeau est rehaussé d’or disposé en semis sous forme d’insectes, petites fleurs, rinceaux…

De Paris à Londres

Rendez-vous à la crypte de l’Hôtel de Ville où est transféré le musée des Arts décoratifs pour admirer ces pièces remarquables dont une grande partie aujourd’hui est propriété du château de Windsor.

Et savez-vous que l’on voit encore aujourd’hui la demeure de Péterinck à la rue Muche-vaches et que la ruelle du Fretel tout près porte le nom de la prise en forme de fruit des couvercles de la vaisselle. Normal… la manufacture se trouvait à deux pas de là, près du Pont des Trous.

Ce service unique marque le goût pour les sciences naturelles et les curiosités et il est un témoin exceptionnel des fastes et de l’art de la table au XVIIIe. À voir absolument !