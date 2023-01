Je vous écris aujourd’hui pour vous exprimer mon profond mécontentement et mon inquiétude concernant l’emprisonnement injuste de M. Olivier Vandecasteele en Iran depuis déjà 10 mois. Comme vous le savez, M. Vandecasteele vient également de faire l’objet d’une condamnation à 40 années de prison ainsi que de 74 coups de fouet suite à un procès aussi bref qu’inéquitable. Cet emprisonnement, ces coups et cette condamnation sont totalement inacceptables et vont à l’encontre de tous les principes de justice et de droits de l’homme.

Je vous demande instamment de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour obtenir la libération immédiate de M. Vandecasteele et de veiller à ce qu’il reçoive un traitement équitable et humain pendant sa détention. Je suis également profondément préoccupé par les conditions de détention de M. Vandecasteele et par les allégations de malnutrition, de mauvais traitements et d’autres formes de torture. Je vous demande de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir le respect des obligations de l’Iran en vertu du droit international en matière de droits de l’homme.

En tant que citoyen et en tant que représentant politique, je condamne fermement cette injustice et je vous demande de faire preuve de compassion et de sensibilité à l’égard de M. Vandecasteele et de sa famille. Je ne peux pas imaginer que vous puissiez être indifférent à mes préoccupations et j’espère que vous agirez en conséquence pour obtenir justice pour notre concitoyen.

Veuillez agréer, Monsieur l’Ambassadeur, l’expression de mes sincères salutations. "