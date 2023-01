Fabien (prénom d'emprunt), 32 ans, est par exemple poursuivi pour détention de 18,7 grammes de cannabis à la prison de Tournai. Le Mouscronnois y était incarcéré au moment des faits, en 2020.

Il a déjà eu des soucis avec la justice pour stupéfiants! Fabien avait ainsi été condamné à 37 mois de prison. Il est en état de récidive.

" On était en période Covid et nous ne pouvions pas recevoir de visites, explique-t-il. C'était au retour du préau. Quelqu'un avait prévu le coup et le cannabis était destiné à trois personnes. J'ai ramassé les produits.

J'essaie de diminuer ma consommation. Je suis sorti de prison courant 2020 et je suis suivi ".

« Il a tout perdu »

Rappelant le passé du prévenu et ce largage dont il avait pris possession, le ministère public a requis 6 mois de prison.

La défense a souligné qu'au total, son client avait déjà passé six années en détention : "Il a tout perdu: sa compagne, son boulot, sa jeunesse. Il est suivi psychologiquement depuis 2020. Il travaille via des intérims mais voudrait voir sa situation évoluer. Il est en pleine réflexion. C'est la raison pour laquelle nous sollicitons une peine de travail, qui serait pour lui une sanction constructive ou alors un sursis probatoire à titre subsidiaire".

Jugement le 2 février.