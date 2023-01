Une réception a ainsi été organisée pour les gens dans le besoin, avec un excellent repas et un hébergement était même prévu. Les participants ont aussi eu droit à une séance de relooking qui participe à améliorer l’estime de soi.

"Nous tenions à remercier toutes les personnes bénévoles et tous les gens qui se sont investis en nous aidant par des dons", indique Katryn, qui a été sensibilisée comme son compagnon au décès d’un SDF en décembre dans le zoning de Froyennes.

Recherche d’un local à Tournai

Katryn et Jean-Marie n’entendent pas en rester là puisqu’ils vont poursuivre leur soutien aux sans-abri au moins durant cette période hivernale qui ne fait que commencer.

"On va renouveler l’opération sur Tournai. Dès que les grands froids pointeront le bout de leur nez, nous mettrons à disposition des repas et des vêtements chauds avec du réconfort, assure Katryn. Il nous manque des pulls, des pantalons et des manteaux chauds. Et par exemple, Jean-Marie s’est rendu récemment chez le médecin avec un sans-abri qui souffre d’une hernie à un stade très avancé. Nous avons décidé de suivre et d’aider toutes ces personnes. Nous cherchons actuellement un local sur Tournai pour pouvoir y stocker les vêtements et les accueillir".

Katryn au 0496/207216.