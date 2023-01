Des galettes originales pour accompagner le lapin tournaisien

Que serait un repas de lundi parjuré s’il n’était pas accompagné de sa galette des rois ? Afin de terminer sur une note gourmande, la boulangerie-pâtisserie Vienne, à Tournai, propose pas moins de huit sortes de galettes différentes, avec notamment des recettes au chocolat et aux cookies. Pour l’Épiphanie 2023, Jeffrey Ansiaux, le fils du patron de cette pâtisserie familiale, a imaginé une nouveauté très gourmande: la galette "Winter framboise". "Elle se compose d’une couche de frangipane, de framboise et de petits galets de chocolat blanc. Le tout donne une texture ultra-moelleuse et fondante, décrit le pâtissier. Depuis notre installation à Gaurain, ma sœur et moi nous sommes rendus compte qu’il était important de garder les produits classiques mais qu’il fallait aussi trouver des recettes différentes pour proposer aux clients de goûter de nouvelles choses."