La famille d’Olivier Vandecasteele n'a qu'un seul objectif : "obtenir la libération d’Olivier"

Quelles sont les dernières nouvelles ?

Nous avons eu un appel vidéo d’Olivier le 24 décembre mais nous n’avons pas pu parler de tout, notamment des chefs d’accusation. Il ne semblait pas au courant de la sentence de 28 ans. Il était passé une première fois devant un juge et une semaine plus tard, il devait être tenu au courant de la sanction mais ne l’a pas été. Il est passé une deuxième fois devant un autre juge et la scène a été filmée.

On lui a mis des chaînes aux poignets et aux pieds. Il a été filmé en habits de prisonnier. C’est un drôle de jeu, pathétique.

Et sa santé ?

Il nous a dit qu’il avait encore perdu 10 kg, ce qui en fait au minimum 25 depuis le début de sa détention. Au vu de la vidéo, ma sœur m’a indiqué qu’elle l’avait trouvé fort amaigri. Il avait semble-t-il plus ou moins stoppé sa grève de la faim car on lui avait promis des fruits et légumes régulièrement, mais il n’a eu que du riz et des lentilles. Il pourrait recommencer une grève de la faim mais nous lui avons dit de tenir et de garder des forces. Aux dernières nouvelles, c’est positif, il se nourrit un peu chaque jour. Son problème d’infection aux pieds n’est pas résolu et il a aussi quelques soucis aux dents. Il est sujet à des problèmes gastriques et souffre également de bourdonnements dans les oreilles, une sorte d’acouphènes, avec des maux de tête à la clé.

Au plan diplomatique et juridique, où en est-on ?

Nous pensons qu’Olivier n’est pas au courant non plus de la décision de la Cour constitutionnelle de suspendre la loi d’assentiment au traité qui permet le transfèrement de personnes condamnées conclu entre la Belgique et l’Iran. Il doit imaginer, d’après les infos qu’il a, que cette décision doit tomber plus tard. On ne veut pas lui dévoiler tout ce que nous savons sous peine de lui faire perdre le moral, parce que ça risque de provoquer chez lui une grosse déception. Olivier voyait l’ambassadeur cette semaine. On sait que tous les Belges présents en Iran ont été invités à quitter le pays. Si un échange avec un prisonnier iranien n’est pas envisageable, il n’y a pas d’autre objectif pour nous que la libération pure et simple d’Olivier.