Donner à la sécurité une absolue priorité

Quelques jours après le prononcé par le tribunal de police de Tournai du jugement (deux ans de prison, dont six mois ferme et déchéance du permis de conduire de quatre ans, dont deux avec sursis) à l’encontre du motard qui avait mortellement heurté Cheyenne, le 14 décembre 2021, une manifestation, avec ralentissement de la circulation, a lieu devant Saint-Luc. Le SPW finalise l’aménagement de deux radars fixes bidirectionnels à cet endroit ainsi que le long d’autres axes accidentogènes: Pipaix (face à la brasserie Dubuisson), Mourcourt (N48) et Dottignies (N512). Mais, en ce début d’année 2023, ils ne sont pas encore opérationnels. Ce sera "incessamment sous peu" redit-on au cabinet Debue.

Les radars ne sont pas encore entrés en fonction

Les parents de la jeune fille pensent que la pose d’un radar n’est pas suffisante: il conviendrait, selon eux, d’y ajouter des ralentisseurs.

En raison des travaux du parvis et du parc Crombez, les feux rouges devant la gare de Tournai sont supprimés (ils empiétaient sur les zones concernées par ces chantiers). Emprunter les passages pour piétons pour rejoindre la station s’avère risqué, surtout en ces périodes sombres et humides. La Ville compte donc installer huit feux de chantier pour régler la circulation. Dans un premier temps, les véhicules arrivant du boulevard des Déportés furent invités à se rabattre sur la bande de gauche pour libérer celle de droite dédiée à la circulation des bus des TEC. Aux heures de pointe, la sécurité des piétons est assurée par des gardiens de la paix et des policiers. En décembre, on apprendra que l’option des feux de chantier pour sécuriser la traversée des piétons sur le boulevard est écartée. D’autres solutions s (er)ont mises en œuvre: zone 30, placement d’îlots, circulation sur une seule bande, etc.