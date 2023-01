Coprosain : la confiance retrouvée et des projets pour 2023

Mais les premiers résultats sont encourageants… "Après un travail colossal pour relancer la machine, nous avons réussi à retrouver le même chiffre d’affaires pour la semaine de Noël qu’au temps des belles années de Coprosain, annonce Vincent Duchateau, l’un des administrateurs. Cela démontre que les clients reviennent et qu’ils savent qu’ils peuvent trouver chez nous des produits de qualité pour leurs repas de fin d’année. C’est un bon signe parce que nous sommes bien conscients qu’il fallait retrouver cette confiance de la clientèle qui ne trouvait plus les marchandises qu’elle recherchait ces derniers mois dans les magasins Coprosain et qui s’en était donc quelque peu détournés."

L’administrateur l’assure: désormais, les rayons sont bien achalandés. "Là aussi, il a fallu renouer contact et rétablir la confiance avec les producteurs et les fournisseurs qui n’étaient pas toujours payés en temps et en heure, et qui à la fin n’ont plus souhaité collaborer avec Coprosain. En expliquant notre projet, et en prouvant sur le terrain, à l’image de notre leitmotiv de les payer directement à la livraison, nous avons pu retrouver presque l’ensemble des fournisseurs. Le fait qu’ils y aient des producteurs et des éleveurs au sein du collectif de repreneurs a aussi permis de faciliter ces relations."

Encore davantage qu’auparavant, les administrateurs de Coprosain veulent en faire une vitrine de l’agriculture raisonnée, des circuits courts et des produits de proximité. "Nous voulons affiner notre assortiment en nous limitant encore davantage aux produits de la région, ou tout du moins de Wallonie, ajoute Vincent Duchateau. Des contacts sont ainsi pris avec des producteurs qui pourraient nous fournir des marchandises que nous faisions venir de plus loin."

Si les chiffres de cette fin d’année sont positifs, l’administrateur est conscient que l’année 2023 sera celle de la vérité. "Les magasins ne tournent pas encore à plein régime, et nous espérons retrouver dans le courant de l’année 2023, cette clientèle constante comme auparavant. Pour cela, nous allons mener des campagnes de publicité afin d’accroître notre notoriété et rappeler à l’esprit des gens que Coprosain existe toujours bel et bien et que l’on peut y trouver les produits que l’on recherche, et cela, en faisant vivre la région, ses éleveurs et producteurs."

Tout en consolidant l’avenir des trois magasins, les administrateurs affichent déjà des projets ambitieux. "Nous voulons développer une véritable chaîne avec une dizaine de nouvelles enseignes dans les régions du Brabant wallon, du Hainaut et du sud de Bruxelles. Les futurs magasins pourraient voir le jour d’ici 2024-2025. En attendant, nous veillons aussi à poursuivre le développement du pan" B to B ", de la livraison aux clients professionnels (restaurants, magasins de produits locaux et bio…)."

Des perspectives qui ne doivent pas faire oublier qu’à ce jour, Coprosain emploie quelque 25 personnes… un chiffre encore bien loin de la soixantaine de personnes qui y travaillaient auparavant. "Pour le moment, le chiffre d’affaires ne nous permet pas de voir plus grand en termes de ressources humaines, et il n’est pas question d’engager plus si on ne sait pas payer les salaires… On se doit de garder les pieds sur terre pour ne pas reproduire les mêmes erreurs que nous prédécesseurs !"