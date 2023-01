Les Guides de Tournai ont 50 ans et vont vous offrir 50 coups de cœur

L’Association des Guides de Tournai, présidée à ce jour par Pierre Callens, compte quarante-trois membres dont trente-huit actifs à des degrés divers: "Cela va de trois visites par an à six par mois, note le trésorier Christian Gueuning. Ceux qui ne pratiquent que le français ont moins de visites que leurs collègues bilingues voire polyglottes." Logique, puisque bon an mal an (hors Covid…) près de deux tiers des six cents à sept cents visites (familiales ou de groupes) sont demandées dans une langue "étrangère" -surtout le néerlandais – alors que seul un guide sur trois officie dans une autre langue que le français. L’offre actuelle comprend les trois langues nationales (français + langue des signes, néerlandais, allemand), l’anglais, l’espagnol et l’italien. Particularité: Françoise Vanden Broecke assure des visites en anglais… et en picard.