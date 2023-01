Le brûlant dossier Wonterspan à Tournai-Ouest 3

Précisons d’abord la nature des activités de cette entreprise actuellement active à Wontergem (entité de Deinze). Au départ de déchets de bois (sciures), elle fabrique trois produits: des pellets, des briquettes de bois et de la litière pour chats.

"Le projet a fait l’objet d’une présentation au comité d’accompagnement en février 2022", précise Chrysole Deffontaine secrétaire du comité Zoning propre qui s’inscrit dans ce comité d’accompagnement au même titre que les autorités communales et des représentants d’Ideta. Et de poursuivre: "On nous présentait alors Wonterspan comme une PME dynamique, active dans un secteur en pleine expansion, désireuse de s’étendre mais qui était à l’étroit sur son site en Flandre et donc qui se tourne vers la Wallonie où de plus grandes surfaces sont disponibles. Nous avions d’emblée soulevé des interrogations quant aux rejets dans l’air et les réponses se voulaient hyper-rassurantes".

Mais entre-temps, les membres de Zoning propre ont été un peu plus loin dans leurs investigations et ce qu’ils ont mis en lumière s’avère moins rassurant…

2,5 fois et 7,5 fois plus élevés que la norme

Wonterspan n’est en effet pas en odeur de sainteté auprès des autorités flamandes. En avril 2021, elle était condamnée par le tribunal de Gand à une amende de 280 000 € pour avoir émis beaucoup trop de dioxines et de plomb.

Tout est parti, en 2017, de la plainte d’un riverain de Wontergem qui s’inquiétait des émissions de l’entreprise lorsque des déchets de bois étaient brûlés dans son four de séchage. Le parquet avait fait procéder à des mesures dont il ressortait que les rejets de dioxine dépassaient de 2,5 fois ce que la loi autorise et de 7,5 fois en ce qui concerne les métaux lourds !

Tout aussi inquiétant, les dirigeants de Wonterspan auraient ensuite fourni des résultats d’une enquête tronquée, d’où une lourde condamnation. Les attendus du jugement gantois ne sont pas tendres: "Lors de la fixation de la peine, le tribunal a d’abord pris en compte la grande nocivité du plomb et des dioxines pour l’homme et l’environnement. Il a aussi tenu compte du fait que les délits ont été commis sur une longue période et de manière systématique".

Wonterspan est en appel de ce jugement.

Coincée en Flandre

La conclusion qu’en tirent les membres du comité Zoning propre apparaît dès lors clairement: "Wonterspan est coincée en Flandre et espère se relancer en Wallonie. Vu le passé de cette entreprise, nous nous opposons fermement à son implantation".

L’enquête publique se terminera le 16 janvier. Lse observations écrites peuvent être déposées à l’hôtel de ville ou par mail à service.urbanisme@tournai.be

« Nous ne nous opposons pas à tout! »

Outre le "poids du passé" de l’entreprise, les membres de Zoning propre évoquent divers arguments à la base de leur opposition à l’arrivée de Wonterspan.

L’enquête publique se poursuit jusqu’au lundi 16 janvier. ©EdA

"Les environs de Tournai Ouest 3 sont consacrés à de grandes surfaces agricoles. Ces cultures souvent maraîchères seraient donc directement impactées par des retombées ou par une pollution du sol", détaille Chrysole Deffontaine, "la proximité immédiate de Blandain (notamment de Don Bosco) et de Froyennes, de surcroît exposés aux vents dominants, est évidemment à relever. Le terrain concerné se trouve également au pied d’une éolienne, quid en cas d’incendie voire d’explosion toujours possible dans de telles installations ? L’usine de Deinze a d’ailleurs été victime d’un important sinistre en avril 2019".

Autres éléments évoqués: la création d’emplois: "En 2021, Wonterspan employait 2,2 ETP (Équivalent Temps Plein) selon des documents officiels. À Tournai, les responsables annoncent 15 ETP, pour un terrain monopolisé de 2 ha: cela répond-il aux quotas d’Ideta de création d’emplois par hectare ?"

Le voisinage immédiat du futur incinérateur et d’une éolienne avec le danger potentiel qui en résulterait, constitue un autre point soulevé par les opposants au projet ©EdA

Last but not least cartouche des opposants: " Wonterspan requiert un permis de classe 2, nous considérons que ce n’est pas en adéquation avec les tonnages annoncés et les déchets de bois de catégorie B (bois pouvant être toxiques car traités, peints) qui aboutiront à l’entreprise. Au demeurant, les autorités ont déjà émis des réserves en cours d’instruction du dossier à ce propos. Pour nous, les activités de cette entreprise relèvent clairement de la classe 1 et requièrent donc des études plus complètes, une étude d’incidences plus large, la présentation d’alternatives à certains procédés, etc. "

Et le secrétaire de Zoning propre de conclure: "Entendons-nous bien, nous ne nous opposons pas à tout, nous l’avons d’ailleurs prouvé par le passé. Mais nous ne voulons pas de ce type d’usine dans un zoning jusqu’ici quasi exclusivement voué à des activités de logistique".

Une pétition vient d’être mise en ligne afin de marquer son opposition au projet de Wonterspan: https ://www.petitionenligne.be/opposition_a_limplantation_dun_incinerateur_dans_le_zoning_tournai-ouest