Soldes d’hiver: enfin le moment de se faire plaisir?

Des achats plus réfléchis pendant la crise

Qu’en est-il des commerçants du centre-ville tournaisien ? La plupart ne se sentent pas inquiets et se réjouissent que la période de soldes arrive enfin, après avoir vécu les mois de septembre, octobre, novembre en demi-teinte. C’est notamment le cas chez Victoire Chaussures: "on a ressenti la crise dans les achats. Heureusement, les enfants ont toujours besoin de chaussures parce qu’ils grandissent, mais les femmes, quant à elle, n’ont pas autant craqué pour des coups de cœur comme d’habitude. Si elles ont acheté, elles l’ont fait de manière plus réfléchie, avec des chaussures plus" pratiques ", moins" occasionnelles "", assure Victoire Paris, patronne de la boutique, qui fait le même constat que ses confrères du prêt-à-porter qui ont très bien vendu leurs mailles cette année. "Les basiques ont eu la côte cette année. Cependant, à l’approche des fêtes, les femmes se sont aussi tournées vers les paillettes, très à la mode cette saison, une manière de sortir de cette morosité. Les paillettes et les sequins ont fait du bien ! ", remarque Camille Dorchies, gérante de "Romane et Nina", boutique de prêt-à-porter.

Un stock bien maîtrisé

"Je pense que les clients attendent les soldes avec impatience. D’ailleurs, si nous ne proposions pas d’offres cette dernière semaine de décembre, nous n’aurions certainement pas eu beaucoup de passage dans le magasin", remarque également Victoire Paris.

Beaucoup se sont fait la même réflexion, et s’alignent sur les grandes enseignes commerciales en proposant des "offres conjointes" pendant la période de présoldes, mais aussi toute l’année. "Nous avons usé de" remèdes anti-crise "avec des déstockages, des tringles" petits prix ", ce qui nous a permis notamment d’écouler le stock surnuméraire de la période Covid, indique Martin Wacquier le gérant du magasin de prêt-à-porter scandinave, SKNDNV. Il faut dire également que, depuis le Covid et en voyant la crise économique arriver, nous commandons moins de quantité. "

Des produits délaissés

Grâce à ces promotions régulières et des quantités de produits plus modérées en magasin, sur dix commerçants interrogés, aucun d’entre eux ne s’est plaint d’un stock trop important à liquider pendant les soldes. Une seule exception: les vêtements de nouveau-nés. "Autant pour les filles de 12 ans, il ne me reste plus rien, et seulement deux pièces pour les garçons du même âge, mais pour les nouveau – nés, j’ai un étalage complet ! Le marché de seconde main ayant explosé, et la crise se faisant ressentir, les gens n’achètent plus des vêtements neufs pour une courte période", estime Christine Declercq, patronne de la boutique pour enfants Gaspard et Lola.

D’autres produits tels que les objets décoratifs ne se sont pas vendus beaucoup ces derniers mois, nous a confié Cindy Vancles, gérante de "Jade et moi": "on a vraiment ressenti la crise, même pour les fêtes, les clients préfèrent choisir de plus petits cadeaux."

Néanmoins, globalement, le bilan n’est pas si mauvais pour les commerçants. Grâce à leur bonne maîtrise des stocks, aucun ne compte changer ses habitudes en matière de soldes, et ils commenceront la période avec maximum 30% de ristourne.

Les bonnes nouvelles au niveau du prix du gaz laissent espérer un mois de janvier fructueux. "La seconde semaine de vacances scolaires ramènera peut-être du passage au centre-ville", espère Christine Declercq.