Le coût de la Maison de village, à Thimougies, sera réévalué

Pour rappel, un recours introduit par un riverain a été rejeté par le Conseil d’État et le projet peut donc être lancé. "Je m’interroge sur la suite donnée aux pétitions d’opposition à ce projet", dit M. Leroy.

Qui estime qu’il y a suffisamment de structures disponibles pour les associations locales: les deux pièces du rez-de-chaussée de l’ancienne maison communale, la "salle du moulin à Van", et une salle pour fêtes privées d’une capacité de 200 personnes à l’extérieur du village. Il pointe enfin un "projet énergivore". "La conférence des bourgmestres de Wallonie picarde, réunie en urgence fin septembre 2022 en raison de la crise énergétique, a proposé de postposer des investissements liés à des appels à projets en vue de dégager des moyens qui seraient prioritairement affectés à des travaux permettant d’économiser l’énergie".

Le projet garde sa raison d’être

Caroline Mitri, échevine du développement rural, a rappelé que le précédent Plan Communal de Développement Rural (PCDR) avait bien renu compte de l’existence de salles. "Mais il s’agit de salles privées ;[…] La volonté était de pouvoir bénéficier d’une salle publique, créatrice de liens et qui permet d’accueillir diverses activités".

Cette Maison de village a sa raison d’être au sein d’un village où il existe une forte dynamique associative, insiste Mme Mitri. "Notre entité possède de nombreuses salles qui accueillent le monde associatif et les comités de village mais il y en a moins dans le district de Gaurain et Thimougies et les villages alentour ne font pas exception. […] La demande est toujours là et elle a été formulée à nouveau dans le cadre de la nouvelle opération de développement rurale".

Avoir tous les éléments en mains

Mais aucun ordre de débuter les travaux n’a encore été donné.

"Depuis 2018, les prix d’une construction ont évolué à la hausse et les finances communales font grise mine. Pour autant tous les projets ne sont pas abandonnés et les politiques sont poursuivies. Pour pouvoir décider, il importe de disposer de tous les éléments précisément", indique Mme Mitri.

" La prochaine étape est aujourd’hui de savoir quel est le coût réévalué de la construction du bâtiment. Pour cela, une étude de risque est nécessaire. Elle devra être réalisée début de l’année prochaine.

Ensuite, nous introduirons une demande de subside complémentaire auprès de la Région.

Ce n’est qu’une fois tous ces éléments en main que le collège pourra prendre une position définitive ".