En tant que riverains, nous avions pris les devants depuis la reprise du chantier en 2019 (ce dernier a connu de nombreuses péripéties).

Des lettres ont été envoyées à la vice-présidente du Logis tournaisien, au directeur du Logis tournaisien, à la société d’architecture 3A Parallel et au bourgmestre de la ville de Tournai. Les retours étaient positifs, nous avons été confiants, trop sans doute car maintenant c’est trop tard: on ne reviendra pas en arrière.

Nous sommes choqués par la méthode. Pas de courrier pour nous prévenir de ce changement, ni pourquoi ? On a l’impression qu’on ne pèse pas grand-chose face à la construction d’immeubles. Cinq arbres d’un certain âge ne pèsent rien face à 45 logements. Notre environnement se trouve modifié, cela fait plus de 20 ans que notre regard se posait sur cet îlot de verdure. Aujourd’hui, ce sont des immeubles.

À l’heure actuelle, la biodiversité est en danger et chez nous, à Tournai, on décide de couper des arbres et ça ne choque personne.

Dès le début du chantier, nous avions alerté sur l’entretien des arbres pour éviter qu’ils ne s’abîment mais rien n’a été fait.

Et maintenant que fait-on ? On met des nichoirs sur les murs pour les oiseaux qui n’ont plus d’habitat.

Des arbres et non des arbustes vont-ils être replantés ?