À La Maison des chons (Froyennes), « cet hiver, on a parfois des prises en charge de 10 à 15 cochons d’Inde en même temps »

Mi-juillet, à l’occasion de notre article, l’ASBL était agréée depuis un mois et comptait 53 petits pensionnaires à poil. Qu’en est-il près d’un semestre plus tard ?

On compte toujours une soixantaine de cochons d’Inde, par roulement. L’article nous a donné une belle visibilité puisqu’on a vu arriver d’un coup des gens pour des adoptions, notamment parce qu’il a beaucoup été partagé sur les réseaux sociaux et il aide encore aujourd’hui à remonter jusqu’à nous via des recherches Google, nous dit-on.

Le chiffre reste donc stable…

On voit quand même pas mal de cochons d’Inde arriver cet hiver, avec parfois des prises en charge de 10 à 15 animaux en même temps ! On voit des gens arriver car ils sont dépassés par des reproductions de jeunes entre eux ou avec leur mère… On vient notamment de recueillir 7 femelles gestantes: si chacune nous fait 5 petits, ça fera tout de suite 35 bébés en plus… et on les garde. On n’euthanasie pas, ce n’est pas dans notre politique. Il faut faire de la place et donc procéder à des publications sur les réseaux sociaux. C’est une logistique à trouver, on est toujours en train de revoir la réorganisation de nos parcs !

À défaut de présentations banales, vous racontez des histoires amusantes sur votre page Facebook ! La dernière en date est celle de vos deux nouveaux « loulous », Mikado et Winnie…

On essaie de beaucoup communiquer. On sait bien que ce qui rapporte des vues, ce sont les histoires trashs ! Au contraire, nous, on explique les histoires sur la santé et envoyons du positif. Tout au plus, on publie éventuellement sur une saisie particulière.

Je suis médecin, je vois des personnes malheureuses. Alors, on sait qu’on ne sauvera pas le monde avec nos histoires positives mais si elles peuvent faire du bien à la lecture, c’est déjà top.

Et vous conseillez toujours de ne pas avoir qu’un seul cochon d’Inde à la maison…

Vous devez toujours les avoir par deux. Ils dépriment lorsqu’ils sont seuls. Certaines personnes me disent "Je n’en ai qu’un et il est très heureux !" Il suffit pourtant d’en rajouter un second et vous constatez alors à quel point le premier commence à vivre, ils jouent ensemble !

www.lamaisondeschons.be