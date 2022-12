"Toute modestie gardée, cette 21e édition fut une superbe réussite . On attendait ça avec une certaine impatience" confie le président Olivier Derock ; et pas seulement le comité . "En effet, le public est venu en nombre dès l’inauguration le vendredi soir ainsi que le samedi jusqu’aux petites heures et toute la journée du dimanche. C’est simple, tant le chapiteau que la grange n’ont pas désempli du week-end".

Le marché connut un tel succès qu’il fallut réalimenter les différents stocks de nourriture et boissons. La satisfaction était également de mise du côté des exposants, de plus en plus nombreux à vouloir disposer d’une place dans la "grange Jean-Louis Vieren" magnifiquement décorée. "Les artisans sont non seulement contents de leurs ventes mais également de l’état d’esprit qui régna entre eux durant les trois jours d’ouverture".

Échos positifs

Un côté convivial qui toucha également les visiteurs et tout particulièrement les anciens et enfants du village qui ont été gâtés par le père Noël. Beaucoup de personnes ont réagi positivement tant de vive voix que sur les réseaux sociaux notamment par rapport aux prix démocratiques pratiqués par l’organisation. "Nous les en remercions au même titre que tous les partenaires sans lesquels nous ne pourrions faire face à l’augmentation des frais fixes – chapiteau, Sabam, toilettes, électricité… – qu’exige une telle organisation" conclut Olivier qui, avec les autres bénévoles est plus que jamais motivé pour remettre le couvert l’an prochain.