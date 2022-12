Des défis à la pelle pour le chantier du CHwapi à Tournai

L’occasion de faire le point sur ce chantier de quelque 200 millions d’euros (300 millions avec l’ensemble des aménagements).

"Les travaux ont été retardés en raison de la chute de la grue, mais l’entrepreneur a aujourd’hui repris un rythme de croisière", assure Didier Lefèvre, directeur Infrastructures et logistique du CHwapi. "Nous sommes encore en train d’analyser les conséquences et impacts de ce retard, mais on sait d’ores et déjà qu’il nous sera impossible de tenir les délais prévus." Les responsables espéraient en effet une mise en service pour fin 2023, mais ce sera assurément pour 2024.

"Actuellement, deux grandes manœuvres sont en cours: le gros œuvre qui avance bien – nous en sommes arrivés au rez-de-chaussée au niveau de la rue des Sports – et la passation des marchés pour la partie techniques spéciales et parachèvement."

La prochaine grande étape sera la mise à disposition de 200 places de parking supplémentaires afin de pallier le manque criant d’emplacements dans le quartier. "Nous espérons que ce soit le cas au mois de mars. Les travaux d’aménagement du sous-sol devraient démarrer dès que les étançons seront enlevés ; en février au plus tard en principe."

Trois grands défis entourent ce chantier. "Il y a d’abord son intégration dans le milieu urbain. Il s’agit en effet d’un chantier en pleine ville, qui engendre des nuisances, mais pour les gérer au mieux nous sommes ouverts au dialogue avec les voisins. Ensuite, il nous faut faire cohabiter l’aménagement d’un bâtiment de dernière génération avec des techniques médicales à la pointe. Enfin, le plus grand challenge est de préparer tout le CHwapi, soit 2 700 collaborateurs, à un déménagement de taille sans qu’il y ait de problème pour les patients. Nous avons la chance d’avoir une certaine expertise en la matière car ce n’est pas notre premier, mais cela reste une opération lourde ; il était donc essentiel d’amorcer déjà le travail."