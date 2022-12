"Les Gais amis" d'Esplechin : « On va continuer à vivre et à survivre »

Les pupitres à l’honneur

"Pour notre Sainte-Cécile retrouvée, j’ai essayé d’adapter le programme afin de mettre en évidence des pupitres de musiciens plutôt que des solistes ainsi que voyager dans différents mondes". Le public a apprécié la prestation qui se clôtura par une composition du chef, Eperch’swing qui fait référence à la traduction picarde du village, Eperchin. "L’œu vre symbolise notre devise. Comme on dit avec Joseph, nous, à Esplechin, on a l’énergie, et on va continuer à vivre, et à survivre !"

Dans la foulée, le président Maes souligne justement la qualité de son "super chef" et de ses 30 sociétaires. "Seul regret le manque de jeunes".

65 ans de présence !

Quatre musiciens ont été mis à l’honneur lors du banquet. Christine Dubois et Roger Miroir pour leurs 15 et 25 ans de musique, alors que le président Joseph Maes et Marc Dewailly ont été particulièrement mis à l’honneur pour 65 ans de présence. Comme chaque année, la fête s’est naturellement prolongée le lundi avec le renclos.

Les répétitions reprendront dès février, le vendredi soir à l’ancienne maison communale.