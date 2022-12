Un Noël de partage au collège

Les élèves du collège Notre-Dame de la Tombe de Kain se sont mobilisés l’espace d’une matinée autour d’ateliers créatifs. La solidarité et le partage étaient au menu. Les inégalités se trouvent partout et notamment dans la manière de fêter Noël. Tous les membres de l’école ont donc mis la main à la pâte pour confectionner des cadeaux à offrir et des décorations pour égayer les tables du réveillon. C’est aux enfants placés dans les services d’accueil et d’aide éducative des Diablerets et de La Cordée, dans le service d’accueil d’urgence du Vert Lion, dans la Maison Maternelle l’Espérance ainsi qu’aux réfugiés du Centre de la Croix Rouge que les réalisations ont été distribuées.