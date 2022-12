Du positif, il y en a aussi avec l’arrivée depuis septembre de plusieurs jeunes dans le petit orchestre de l’école de musique sous la direction de Guillaume et Vinciane qui leur transmettent chaque samedi leur passion. "Cela me tient vraiment à cœur : la relève de nos sociétés musicales passe vraiment par là."

Concert de l’An et 150e

Si la Sainte-Cécile est passée, pas question de trêve hivernale pour l’harmonie froidmontoise, qui prépare le concert de fin d’année. "Il s’agira plutôt du concert du Nouvel An étant donné que les réveillons ont lieu le week-end. Il est programmé le dimanche 8 janvier à 16 h, dans l’église, et réunira l’école de musique ainsi que l’harmonie-fanfare. Le bénéfice de l’activité sera destiné à l’acquisition – onéreuse pour un petit groupement de village – d’instruments pour nos jeunes élèves."

L’événement sera le premier d’une année assez riche en événements marquants dans le cadre des 150 ans de la société. "Nous comptons organiser un festival de fanfares le 16 avril, le concert de quartier le 2 juillet et un grand week-end festif les 29 et 30 septembre et 1er octobre", conclut Jean-Nicolas.