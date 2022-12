« Cathy b », un écrin de création joaillière à Tournai

Des pièces uniques

L’argent, l’or, le métal, les perles et les pierres: une excellente connaissance des matériaux et des outils s’impose. "Durant ma formation, je travaillais en atelier, confie Cathy. Toucher au métier p our débloquer ensuite des idées, c’est indispensable. Au départ, je ne pensais pas me lancer dans la création. Mais en travaillant, j’ai compris que je pouvais oser ! Quelques expositions en compagnie d’amis artisans m’ont donné confiance. Une clientèle fidèle m’a suivie. Ce que j’aime vraiment, aujourd’hui, je le fais: un rendez-vous avec une personne qui souhaite que je réalise un bijou de qualité, adapté à sa personnalité, son mode de vie. Une pièce unique, donc, qui prendra corps au fil de deux ou trois rencontres. Mon atelier est un cocon, je prends du temps avec les clients, je suis à l’écoute de leurs souhaits. Les formes, les modes, la nature de la matière, sa couleur et sa solidité… Autant de facteurs dont je tiens compte, avec plaisir et attention."

Entre la création et parfois l’adaptation de bijoux anciens dont certains souhaitent garder la mémoire, l’artiste demeure en contact avec celles et ceux qui lui font confiance. "Je note ce que dit la personne dans un cahier technique, méticuleusement. Ma griffe de créatrice, c’est le bijou sur mesure, avec une démarche personnelle suivie, qui permettra à chacun et à moi-même d’éviter toute déception." Son atelier-boutique, un lieu restauré avec goût dans une ancienne maison tournaisienne, vient de recevoir le prix Design in Shop, offert par Interreg à de nouveaux commerçants, en lien avec un designer du Nord de la France, des Flandres ou de Wallonie. Tom Gist (Courtrai) a réalisé un comptoir en bois de cèdre pour l’espace commercial de la joaillière. Le projet a bénéficié des fonds européens grâce au prix du Public.

Un pas plus loin, Cathy Bachelard, qui est originaire de Blandain (Fourcroix), souhaiterait ouvrir son atelier à des séances d’information. "Il y a tant à dire sur les pierres naturelles ! Il est important de savoir ce que l’on porte, de communiquer sur les techniques, matériaux, résistance et fragilité, sur les goûts personnels, design et art déco. Une pierre bijou ne doit pas être mise à toute épreuve…"

Cathy b, rue Piquet. 0479 595 687 --