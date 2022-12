Le commandant Olivier Lowagie quitte la zone de secours de Wallonie picarde (vidéo)

« Préserver sa santé et soulager ses proches »

"Une page se tourne après 27 ans en tant que pompier, ajoute-t-il. Il y a des choses indépendantes de sa volonté qui font qu’à un moment donné, il faut pouvoir préserver sa santé et soulager ses proches, après avoir été victime d’attaques incessantes depuis 8 ans." Le commandant est en arrêt de maladie depuis octobre suite aux nombreuses affaires qui ont secoué la zone ces derniers mois et aux pressions des syndicats. Depuis plusieurs mois, de vives tensions entre les pompiers et la hiérarchie rythment en effet le quotidien de la zone de secours de Wallonie picarde.

Même s’il le conteste, Olivier Lowagie garde une certaine amertume quant aux événements de ces derniers mois. Il règle aussi ses comptes, notamment par rapport à la discussion Whatsapp qui a mis le feu aux poudres. "Elle a été dévoilée par un ancien responsable du service de coordination administrative des opérations qui avait été licencié suite à une réorganisation, signale-t-il. Il l’a mal pris. Si la conversation se voulait être des échanges sérieux, c’est lui qui a commencé à dévier et à tenir des propos à mauvais escient."

Il pointe également du doigt l’ancien chef de la caserne d’Ath. "Ce dernier a mal vécu l’évolution de la zone de secours qui a dû amener une certaine réorganisation de sa caserne et remettre en cause certaines pratiques… Après être parti à la Province, il aimerait revenir au sein de la zone… mais sans le commandant, qu’on considère comme le pire tyran, ce sera plus facile, et donc on m’attaque !"

« Nous sommes cités en exemple »

Olivier Lowagie dresse néanmoins un bilan positif de ces années à la tête de la zone de secours. "Je suis fier de l’avoir mise en place, avec une magnifique équipe, explique-t-il. Nous sommes partis de zéro, et aujourd’hui nous sommes cités en exemple." Il se dit déçu "pour la grande majorité des pompiers qui ne demandent qu’à travailler dans un climat et à chercher la stabilité."

Le commandant a tenu à remercier Paul-Olivier Delannois, le président de la zone de secours, qui ces derniers mois avait refusé sa démission. "Sans lui, la sécurité en Wallonie picarde n’en serait pas là !"

Le mystère de son avenir professionnel

Quant à son avenir professionnel, Olivier Lowagie reste assez mystérieux. "Cela m’appartient, mais une chose est sûre: je ne travaillerai plus dans le secteur public, précise-t-il. Quant au reste, je n’ai pas peur des défis, et il faut oser faire autre chose, en ouvrant une nouvelle page professionnelle. Aujourd’hui, je sors la tête de l’eau. Je me sens serein et soulagé… ce qui est le principal !"