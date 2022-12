Les pompiers de la zone de secours de Wallonie interpellent les clients du centre commercial Les Bastions

"Ils ont le droit d’être informés, expliquent-ils. Leur sécurité ne tient plus qu’à un fil ! Les pompiers en ont marre et tirent la sonnette d’alarme face au manque de personnel et aux conditions de travail qui se dégradent."

Cette action s’inscrit dans le cadre du conflit qui s’enlise entre les syndicats et l’état-major. Une grève est toujours en cours au sein de la zone de secours de Wallonie picarde.

Dans un prospectus distribué aux clients du centre commercial, les membres de la zone de secours font part de leurs griefs: absence de plusieurs responsables de département (dont le commandant Olivier Lowagie), manque de personnel, taux d’absentéisme en hausse, dépenses mal ciblées, nomination d’un colonel sans brevet ni examen, climat de méfiance, absence d’informations et d’explications quant à leurs questions et demandes, etc.