Les bénéficiaires du CPAS de Tournai à la caserne Ruquoy pour découvrir les métiers de la Défense

16 personnes ont répondu positivement à l’invitation. "En compagnie d’Anne Lenglez, responsable du service insertion socioprofessionnelle, elles ont été reçues par le Lieutenant-Colonel Manuel Da Conceiçao Lima qui leur a décrit le fonctionnement de la caserne et détaillé les fonctions et formations proposées par la Défense. Les bénéficiaires ont ensuite pu visiter la caserne et rencontrer plusieurs militaires afin de discuter avec eux de leur métier."