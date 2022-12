Tribunal de Tournai : il volait pour entretenir sa foi...

La présidente lui a demandé ses motivations. "C’était stupide. Je suis vraiment désolé. Je n’ai pas de raison particulière à avancer, il n’y a rien de bien précis. C’était peut-être pour combler un manque."

Son avocat vole… à son secours en indiquant qu’Alan s’est présenté à la barre très ému. "Il a entamé un suivi psychologique."

Le prévenu reprend la parole : "J’ai été confronté à des événements qui m’ont marqué. J’ai compris beaucoup de choses durant cette période où j’ai été condamné".

En réalité, en 2017, Alan avait été condamné pour détention de documents à caractère pédopornographique. Il avait écopé de 12 mois avec sursis probatoire.

Le ministère public est revenu sur le vol de plusieurs objets à vocation liturgique : "Le prévenu a dit qu’il volait pour entretenir sa foi. J’aurais tendance à rappeler le" Tu ne voleras point. "Il parle d’acte de révolte, mais la révolte contre quoi ? Contre la chance qui lui a été accordée par la justice sous la forme d’un sursis probatoire ?"

Le ministère public a requis 18 mois, laissant la porte ouverte à un nouveau sursis probatoire.

Il a voulu réparer

La défense précise que son client a vécu sa condamnation de 2017 honteusement. "Mais la probation lui a fait du bien, même si je ne vais pas vous dire qu’il est devenu un saint du jour au lendemain. Mon client avait un manque à combler. Il a vécu un passé douloureux, avec un père absent."

La défense souligne aussi que son client a voulu réparer ce qu’il avait fait : "Il s’est excusé pour le vol du vélo et a contacté le papa du jeune homme, qu’il a indemnisé. La lampe tabernacle est un objet de dévotion. Mon client fréquente les lieux de prière et il a cédé à la tentation, alors qu’il a été filmé en train de commettre le vol dans l’église. Il a ensuite installé les objets chez lui pour recréer un espace de prière. La police a pu récupérer les objets. La lampe a été restituée et il a en quelque sorte obtenu le pardon de la fabrique d’église. Nous sollicitons une peine de travail."

Le prévenu a ajouté qu’il avait envie de changer et de stopper les bêtises. Jugement le 23 janvier. Amen.