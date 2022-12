Le marché de Noël de Tournai, sans ses chalets en bois, perd de son charme

L’avantage d’être bien au chaud

Rester au chaud, c’est justement l’un des concepts de ce marché de Noël tournaisien édition 2022. Les chalets en bois ont laissé place à un chapiteau transparent de belle taille sous lequel plusieurs artisans se répartissent en stands. Une idée qui peut surprendre mais n’est pas dépourvue d’avantages comme l’explique Jonathan Chevalier, exposant de l’enseigne "Tchin-Francine", spécialisée dans le rhum et la mixologie: "Esthétiquement, le marché peut sûrement faire moins rêver que d’autres. Mais cette présentation a son avantage. En effet, le public reste tranquillement au chaud sous la tonnelle chauffée, en se baladant de stand en stand. À l’abri du froid, les passants prennent plus de temps à regarder les produits de chaque exposant, ce qui est plutôt bénéfique pour nous".

Une dizaine d’exposants, seulement

Malgré tout, il faut bien avouer que ce marché de Noël offre un tracé plutôt rapide, avec une grosse dizaine d’exposants proposant les grands classiques des fêtes de fin d’année: bijoux, mode, saucissons et autres alcools du moment. Un bar a également été dressé plus l’occasion.

Même si ce chapiteau compte quelques points positifs, l’absence de chalets et autres décorations typiques ainsi que les odeurs et vapeurs des mets qui s’en dégagent manquent à l’appel, faisant perdre au marché de Noël le charme attendu. C’est en tout cas le ressenti de Frédéric De Wilder, patron de l’enseigne "La Douce Heure": "Nous avons plus l’impression d’assister à un festival qu’à une ambiance de Noël. La musique n’est pas adaptée à la période de l’année. Les décorations sont peu présentes, avec un sentiment de Grand-Place à deux vitesses, beaucoup plus décorée d’un côté que de l’autre."

Une organisation discutée

Par ailleurs, Frédéric De Wilder reconnaît les bienfaits de tels événements à proximité des commerces même s’il soulève quelques points qui, selon lui, auraient pu être étudiés différemment: "Je comprends difficilement l’intérêt de placer un bar en complément des cafés/restaurants déjà présents sur la Grand’Place. Cela nuit aux commerçants locaux, qui devraient pouvoir bénéficier pleinement de l’affluence de tels événements. Nous n’avons pas le sentiment d’être écoutés par la ville, qui ne communique que très peu sur l’organisation des festivités. Par exemple, les années précédentes, un sapin était placé devant les enseignes et chacun pouvait le décorer. Nous avions investi en décorations pour l’occasion et, finalement, aucun sapin n’a été placé cette année".

Des débuts mitigés donc pour le marché de Noël de Tournai édition 2022, qui aura encore jusqu’au 31 décembre prochain pour séduire public et commerçants.