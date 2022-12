Les églises du Diocèse de Tournai face au défi des économies d’énergie

"Les fabriques d’église, qui gèrent les bâtiments, sont en effet financées en grande partie par une dotation communale, rappelle Loris Resinelli, conseiller en gestion des Fabriques d’église à l’Évêché de Tournai. Face à des factures de régularisation, et aux nouveaux acomptes qui allaient dévorer la plus grande part du budget total, elles ont dû solliciter une modification budgétaire et une augmentation de la dotation communale… On peut comprendre que cela fait grincer des dents certaines communes ; mais comme pour un théâtre ou un ciné, il faut pouvoir chauffer le temps de la représentation ou de la séance pour le confort des gens. Il ne faut pas non plus oublier que des personnes travaillent dans les églises…"

« Votre lieu de culte, champion du monde des petits gestes »

Pour contenir l’augmentation des factures pour les communes, l’Évêché de Tournai appelle ses fabriques d’églises (au nombre de 220 pour le territoire de la Wallonie picarde) à redoubler d’efforts tant dans la recherche de nouvelles recettes propres que dans la manière d’utiliser ces énergies. "Nous avons lancé une campagne de communication et de sensibilisation pour inciter les fabriques d’églises à mettre en œuvre des solutions pour limiter l’augmentation des factures, mais aussi pour informer les fidèles quant aux efforts réalisés. Elle se concrétise par une affiche placée à l’entrée de l’église sur laquelle les fabriques d’église apposent des autocollants en fonction des mesures qu’elles ont mises en place: organiser le covoiturage, éclairer que si nécessaire, proposer des couvertures, diminuer la température, utiliser l’éclairage LED ou rationaliser l’espace. Avec pour apothéose: le trophée “Votre lieu de culte, champion du monde des petits gestes”."

Le chauffage est sans doute l’aspect le plus difficile à contrôler pour les églises, des bâtiments hauts et imposants, aux toitures et vitraux non isolés. Il n‘y fait pas nécessairement beaucoup plus chaud qu’à l’extérieur. Les fidèles avaient déjà d’ailleurs l’habitude de garder leurs vestes lors des offices. "Certaines églises sont encore chauffées au mazout, donc l’impact de la hausse du prix de l’énergie est un peu moindre… Par contre, pour celles qui utilisent le chauffage au gaz, les factures ont triplé voire quadruplé ! De manière générale, elles ont baissé la température de quelques degrés, même si on ne leur a pas donné de température maximale parce que tout dépend d’un édifice à l’autre. Par contre, on ne peut éteindre complètement le chauffage, déjà pour le confort des fidèles, et la pratique du culte dans de bonnes conditions, mais aussi pour la préservation et le maintien en état du bâtiment. Si on passe un hiver sans chauffer une église, cela pourrait être pire que mieux…"

L’intérêt des chapelles d’hiver

L’Evêché de Tournai incite aussi à utiliser davantage les chapelles d’hiver (ou chapelles de semaine) plutôt que la grande nef. "Elles retrouvent un peu toute leur raison d’être et leur intérêt, relève Loris Resinelli. Auparavant, elles étaient en effet utilisées pour limiter le chauffage des églises ; aujourd’hui, elles redeviennent bien utiles !"

D’autres fabriques d’église ont fait le choix de limiter le nombre d’offices et célébrations.