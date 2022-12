Une pétition pour le maintien de l’école Arthur Haulot (Tournai)

Pas de transport… et le risque de perte d’élèves et d’enseignants

"Actuellement sur les 115 élèves de primaire, environ 85 dépendent de ce système de navette, explique Hassan Hatabi, représentant des parents d’élèves. Si ce service n’est plus maintenu, des parents vont devoir changer leurs enfants d’école, en choisissant un établissement plus facilement accessible à pied ou en transport en commun. Cela engendrera une énorme perte d’enfants inscrits au sein de l’école Arthur Haulot, entraînant la réduction des classes et la perte des enseignants. Pourtant, le bourgmestre nous avait indiqué que le transfert vers le village voisin s’inscrirait dans la durée…"

Une pétition a été lancée et a déjà récolté plus de 200 signatures. "Nous demandons que la Ville de Tournai maintienne ce système de navette ou que les classes de primaire soient aménagées dans des locaux accessibles à pied, au départ des bâtiments situés au boulevard des Combattants."

Si le projet pédagogique et éducatif semble séduire les parents, la situation géographique n’est pas non plus étrangère au succès de l’école. "Elle est située à proximité directe de la crèche communale Les Chatons, précise Hassan Hatabi. Mais également du centre d’accueil de demandeurs d’asile de la Croix-Rouge ; il y a d’ailleurs une classe DASPA pour accueillir et permettre l’intégration des élèves primo-arrivants. Qu’est-ce qui va se passer pour ces enfants ?" Le représentant des parents ne veut évidemment pas voir des enfants obligés de changer d’école, mais il craint également l’impact sur les enfants qui y resteraient. "Dans quelle organisation seront-ils accueillis ? Y aura-t-il toujours une classe maintenue par année ou faudra-t-il regrouper plusieurs années ? Avec quels enseignants ? Et d’ailleurs pour l‘équipe enseignante et éducative, elle est en proie au doute, engendrant bien malgré elle, mais inévitablement, un mal-être qui se répercute sur les élèves… alors que tout est mis en place pour que nos enfants se sentent bien dans l’école !"

En porte à faux face à la législation

L’échevin de l’Enseignement, Jean-François Letulle a pris connaissance de cette pétition. Il la comprend. "Cela montre l’attachement des parents et des élèves pour leur école, et de la reconnaissance pour la qualité de l’enseignement, relève-t-il. Il n’est en tout cas pas question de fermer l’école, mais l’avenir de l’implantation du boulevard des Combattants reste en suspens dans l’attente du rapport sur l’état de stabilité du bâtiment. Mais quoi qu’il en soit des travaux devront être effectués, et au pire il faudra démolir le bâtiment, et ensuite voir si on fait le choix politique de reconstruire… Tout cela va prendre du temps, et donc il est probable qu’à la rentrée prochaine, les enfants devront rester à Vaulx où ils sont accueillis dans de bonnes conditions ; on ne veut pas non plus mettre les élèves dans des containers durant plusieurs années… On pense avant tout à leur bien-être."

Quant au transport d’un site à l’autre, l’échevin confirme qu’il ne devrait pas être reconduit en septembre prochain. "On le maintient jusqu’à la fin de l’année, mais après nous sommes bloqués par la législation, explique Jean-François Letulle. Si on le poursuit, cela deviendrait assimiler à un service de bus scolaire régulier, et nous mettrait en porte à faux par rapport aux avantages sociaux et en concurrence avec le libre. Nous ne pouvons accorder un tel service à une école communale, sans contrepartie pour les écoles du réseau libre. On continue à étudier d’autres possibilités, mais on ne peut pas faire de miracle… et il faut aussi reconnaître que les coûts financier et logistique sont aussi importants !"