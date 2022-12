Après le décès d’un sans-abri à Tournai : laisse-t-on des gens mourir de froid ?

Au Relais Social Urbain de Tournai, où l’on travaille toute l’année pour éviter que ne surviennent de tels drames, ce décès fait mal. La personne décédée, âgée d’une quarantaine d’années, dans la rue depuis plusieurs années, était en contact avec des travailleurs de terrain. "Elle était assez autonome, elle se débrouillait pour vivre en rue. À Froyennes, où elle a perdu la vie, elle était éloignée des maraudes ( NDLR: les parcours effectué dans les rues pour porter assistance aux personnes qui y vivent). Or, les gens les plus vulnérables dépendent des contacts réguliers avec des travailleurs de rue, éducateurs et infirmiers notamment", explique Quentin Ervyn. Le président du Relais social urbain de Tournai regrette bien sûr que l’abri de nuit de Tournai installé dans un bâtiment de l’ASBL Auxilis soit actuellement saturé. L’année passé, le dispositif avait tenu. Cette fois, les vingt places disponibles, dont quatorze pour les hommes, sont occupées chaque soir et il faut refuser des gens. Quand ça arrive, les SDF sont réorientés vers l’abri de nuit de Mouscron, ou de Mons ; ceux qui le souhaitent ont leur ticket de train payé par le CPAS. Que fait-on quand ces deux structures sont elles aussi pleines comme actuellement ? Il faut se débrouiller: s’abriter chez une connaissance, dans un parking souterrain, dans un squat, sous une tente même… "Oui, même en hiver, des gens dorment dans des tentes dans le centre de Tournai. On les voit d’ailleurs se promener pendant la journée avec un sac à dos. Les maraudes sont d’ailleurs renforcées actuellement: pour distribuer des sacs de couchage, etc."

Aucune contrainte possible

Toute l’année, mais aussi en périodes de grand froid, beaucoup de sans-abri vivent dans la rue et dans des logements complètement inadéquats. "Plein de raisons peuvent expliquer ça. À cause de la peur des autres au sein des unités collectives ; en raison d’un problème survenu avec un éducateur ; par rejet des structures institutionnelles ; parce que la personne n’est plus en capacité de faire un choix ; parfois en raison de la crainte de devoir se séparer de son chien, même si les chiens sont acceptés dans un local de l’abri de nuit".

Au CPAS de Tournai, on reçoit régulièrement des coups de téléphone de citoyens inquiets pour des gens qui sont dans la rue. "Il n’est pas rare que, sur place, l’assistant social se retrouve face à une personne qui refuse de donner ses coordonnées ; ou une autre qui refuse certaines conditions d’accompagnement… Or, on ne peut pas intervenir efficacement sans un encadrement. L’opinion publique fait parfois ce reproche de laisser des SDF dans la rue. On est pourtant là, notamment via le DUS (Dispositif d’Urgence Sociale). Mais on ne peut contraindre personne", nous dit Lætitia Liénard, la présidente. "Quand j’entends qu’une personne est morte de froid dans la rue, ça me révolte: comment est-ce possible au XXIe siècle ? Mais il faut se rendre compte qu’on se heurte régulièrement à de grosses difficultés pour aider ceux qui en ont besoin. Les acteurs de terrain sont des Remy Bricka social en raison de plein de complications: dans la gestion de logements, dans les règles en maison d’accueil, etc."

Isabelle Defroyennes, directrice générale ff du CPAS, assistante sociale de formation, abonde: "C’est un public extrêmement difficile à appréhender. Des personnes préfèrent choisir leur liberté dans la rue plutôt qu’une solution institutionnelle parce qu’elles ont peur de devoir respecter toute une série de règles que ça implique".

De plus en plus de souffrances psychiques

C’est toute l’année que des équipes travaillent sur le terrain pour accompagner des sans-abri à entamer un long processus qui les verra finalement, peut-être, quitter la rue. "On retrouve des personnes en grande souffrance psychique pour lesquelles les lieux collectifs classiques ne sont pas les plus adaptés", témoigne Quentin Ervyn. "Des solutions adaptées peuvent passer par une hospitalisation. C’est un long processus, qui commence par essayer de créer du lien".

Il existe quelque 80 places dans des maisons d’accueil à Tournai: à l’Étape, au Chêne de Mambré, aux Oliviers, etc. Les disponibilités de places sont aussi sous tension. Face à la précarité grandissante, il y a un manque criant de lieux adaptés, de financements, de moyens humains. "Le ressenti général est que, dans la rue, de plus en plus de personnes portent des difficultés multiples, pour lesquelles c’est de plus en plus compliqué de trouver des solutions d’accompagnement adéquates. C’est tout le sens du travail de première ligne, du Relais social urbain, du Brasero, etc."