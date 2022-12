Les finances du CPAS de Tournai restent désespérément dans le rouge

D’abord un réajustement du plan de gestion impliquant 19 mesures. "Outre toute une série de mesures d’économies et d’adaptations de tarifs, il avait été décidé de ne remplacer qu’un départ sur trois au sein de notre personnel. Mais en raison du contexte budgétaire, ce ne sera même pas possible: le CPAS ne pourra finalement pas pourvoir au remplacement de personnes qui partent à la pension ou qui quittent naturellement le CPAS, à l’exception de services qui doivent respecter des normes d’encadrement. Notre plan d’embauche est extrêmement maigre".

Lætitia Liénard rappelle par ailleurs que le CPAS de Tournai est le seul en Wallonie à avoir fait appel à un certificateur aux comptes dans un souci de transparence ( NDLR: et suite au détournement d’argent commis il y a une dizaine d’années). "Depuis 2019, il y a des avancées positives. Le dernier rapport mentionne deux réserves seulement, pour six deux ans plus tôt".

Pourtant, les finances ne vont pas mieux et le déficit est toujours important. En 2023, la ville de Tournai sera même amenée à augmenter "exceptionnellement" sa dotation au CPAS: + 2,55 millions d’euros par rapport aux années précédentes. "Or, en raison du contexte socio-économique, la ville est elle-même dans les difficultés et elle n’aura pas les moyens, à l’avenir, de continuer à éponger le déficit".

Les dépenses explosent

Si, à l’exercice propre, le budget se clôture quand même et malgré toutes ces mesures, avec un déficit de 267 000€, ça s’explique par l’augmentation des dépenses relatives à deux postes essentiels, indique la présidente. D’une part, un impact d’1,9 million d’euros dû aux indexations successives des dépenses de personnel qui donnent leur plein effet en 2023. D’autre part, l’augmentation des prix de l’énergie: 700 000€ en plus par rapport à 2022, soit 410 000€ pour l’électricité et 290 000€ pour le gaz. "Et s’ajoute aussi le poids de la cotisation de responsabilisation, reprise aux exercices antérieurs ; qui, pour le budget 2023, représente un montant de 6,7 millions d’euros. Enfin, le plan Oxygène est censé apporter une bouffée d’oxygène mais il faudra assumer la charge d’emprunt liée à ce plan qui est de 238 000€ par an".

Bref, Lætitia Liénard ne voit pas d’éclaircie à l’horizon et elle s’en inquiète. "On devra une fois encore tirer la sonnette d’alarme, interpeller de nouveau les gouvernements fédéral et régional pour envisager des aides structurelles et pérennes".

Au budget extraordinaire, pas mal de motifs de satisfaction

Le CPAS peut assurer des investissements nécessaires au sein de divers services, "grâce à une politique de gestion dynamique de son parc immobilier": travaux pour viser au respect de normes de sécurité, amélioration des conditions de vie des usagers et des travailleurs des maisons de repos, amélioration des performances du service informatique, rénovation de logements, etc. "On veut poursuivre la rénovation des logements qui appartiennent au CPAS, en leur faisant atteindre un bon indice énergétique, avec notre équipe d’ouvriers constituée de quinze personnes: dix par an avec un budget en matériaux de 250 000€".

La rénovation future du bâtiment de la "Loucherie", qui abrite dans la rue de la Loucherie 23 logements dans un immeuble du CPAS, est par ailleurs prévue grâce à un financement inscrit dans le cadre du plan de relance wallon. "Ipalle a été désignée pour nous assister dans la maîtrise d’ouvrage. Si tout se passe bien dans ce dossier, les travaux pourraient débuter fin 2023-début 2024. On a déjà commencé à prévenir les occupants pour lesquels on trouvera des solutions. Parce qu’on se rend compte que ce n’est pas possible d’entamer un tel chantier de réfection de chauffage, d’électricité et de salles de bains, d’isolation des murs aussi, en laissant les logements occupés".

La construction du nouveau home Valère Delcroix est en cours sur le site de l’ancienne cimenterie Delwart. ©ÉdA

En 2023 sera lancée, via une procédure "in house" avec l’intercommunale Ipalle, une mission d’étude de relocalisation du service résidentiel général "Les Carliers" sur un terrain qui appartient au CPAS. "Faire vivre des petits bouts en plein centre-ville, sans jardin, ce n’est pas du tout évident".

Notons aussi la construction (qui a débuté il y a quelques mois) du nouveau home Valère Delcroix sur le site de l’ancienne cimenterie Delwart, le dossier de construction de la nouvelle maison de repos "Le Moulin à cailloux" qui figurera à l’ordre du jour d’un prochain conseil communal, ou encore la concrétisation d’un subside régional de 2,9 millions d’euros pour la nouvelle implantation de "La Consoude".