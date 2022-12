Blandain-Hertain: Noël avec le comité des jeunes, ce samedi

De fête il en sera néanmoins bien question. Elle débutera au club de l’amitié à 15 h 30 avec le spectacle de Simon le magicien. Au terme de cette animation, le Père Noël sera bien présent et distribuera des cadeaux. Place ensuite à l’ambiance musicale autour de douceurs sucrées et salées. Une belle animation locale qui trouvera écho dès les premiers mois de l’année prochaine comme nous confirme Louis: "début mars ce sera le carnaval avec spectacle pour enfants, souper tartiflette et soirée musicale, et le jour de Pâques, le 9 avril, chasse aux œufs dans le parc de l’église". Comme on peut le constater, la volonté du comité des jeunes est bien de perpétuer les animations proposées par leurs prédécesseurs. Puisse-t-il trouver écho auprès de quelques bonnes volontés supplémentaires pour l’aider dans ce beau projet.