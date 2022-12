20,6 millions de subsides à la rénovation énergétique (publique) en Wallonie picarde

Ces subsides sont issus des Plans de relance européen et wallon. Une part (ministre Collignon, Pouvoirs Locaux) concerne les bâtiments administratifs et techniques des communes, CPAS et Provinces. Une autre part (ministre Henry, Énergie et Climat) concerne tout type de bâtiment public. Il s’agit de la première vague de "l’appel à projets Ureba 2022", deux autres suivront en 2023 et 2024. Il y en avait eu d’autres précédemment.