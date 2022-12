Pour cette nouvelle saison du festival européen Les Voix Intimes, les chefs-d’œuvre classiques côtoient la modernité et la pédagogie. Les concerts proposés seront commentés par de jeunes musicologues issus des conservatoires ou universités.

"C’est une petite modification par rapport aux précédentes éditions. Trente minutes avant chaque spectacle, des spécialistes vont expliquer les airs interprétés. C’est utile, parce que c’est souvent un style musical qui n’est pas toujours facile à décrypter", explique Dominique Huybrechts, président de l’association.

Un quatuor féminin avec une lauréate

Pour débuter ce festival unique en Belgique et sous le signe de la jeunesse, on retrouve un quatuor féminin, le Goya Quartet, ce samedi 17 décembre aux Maisons Romanes (Saint-Brice).

"Le public aguerri pourra reconnaitre au premier violon la Belge Sylvia Huang, lauréate du Concours Reine Élisabeth 2019. Elle a déjà accompagné l’orchestre de la Chapelle Musicale de Tournai. Les quatre dames formées dans le giron du Royal Concertgebouw Orchestra sont originaires de différents pays: France, Cuba, Japon et Belgique".

À 19 h 30, présentation par Hugo Rodriguez, musicologue, et à 20 h, concert avec, au programme: Debussy, Grieg et Cosma/Takemitsu.

Un concours international

La moisson est à la hauteur des ambitions de ce concours international de compositions.

"On a initié un concours pour le quatuor à cordes. On ne savait pas si cela allait fonctionner et finalement, on a récolté 76 morceaux de 31 pays. Une soirée spéciale est prévue au mois de février avec un concert qui suivra la proclamation des résultats. On entendra en première mondiale trois voire quatre des compositions primées".

Dominique Huybrechts se réjouit de cette belle réussite qui mènera peut-être à réitérer l’événement.

Prix: 16 euros. Plus d’infos sur les tarifs réduits, abonnements et réservations www.proquartetto.be. ou 069/45.48.50. Prochains concerts: Vision String Quartet (Maison de la culture), Quatuor MP4 (Hôtel de Ville), Doric String Quartet (Conservatoire) et Leonkoro Quartet (TAMAT).