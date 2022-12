Florence Coppenolle succède à Manu Guévart à la direction de Notélé

Depuis 45 ans, Notélé n’a connu que deux directeurs: le fondateur Jean-Pierre Winberg et Manu Guévart depuis 2015, deux figures emblématiques de la chaîne. Pour la première fois, c’est une personne extérieure à la chaîne qui en prendra sa tête. Notélé occupe 42 personnes et autant de pigistes ou indépendants. "Sans candidature en interne, il fallait trouver une pépite qui puisse assurer le prolongement de cette grande aventure qu’est Notélé, en apportant de la modernité et en s’adaptant notamment aux défis du digital qui viennent bouleverser le paysage des médias de manière fondamentale", explique Manu Guévart qui achève une carrière de 42 ans à Notélé au poste de journaliste, rédacteur en chef et puis directeur général.

Passée par Proximus, Electrabel, Groupe Engie et Pairi Daiza

Personnalité très attachée à la Wallonie picarde, Florence Coppenolle est active depuis plus de 20 ans dans les métiers de la communication, du marketing et des affaires publiques. Elle a commencé sa carrière dans les cercles politiques et auprès du gouvernement wallon avant de rejoindre de grandes entreprises (Proximus, Electrabel, Groupe Engie). Elle a intégré Pairi Daiza en 2021 avec la mission de développer le rayonnement international du parc. "Sa participation à divers comités de direction l’a familiarisée à la gestion des organisations, se satisfait Notélé. Ses expériences variées lui ont aussi permis de développer un large réseau dans le monde des décideurs et des médias en Belgique et une compréhension à la fois globale et précise des enjeux."