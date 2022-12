Tournai : Caroline Lamarche jouée à la Maison de la culture et en atelier d’écriture au Musée d’histoire naturelle

Caroline Lamarche, elle-même, animera un atelier d’écriture le matin du 18 décembre, au Musée d’histoire naturelle. Elle y invitera les participants à questionner leur rapport à l’animal, que ce lien soit familier, espéré ou inattendu. Son recueil Nous sommes à la lisière a obtenu le Goncourt de la nouvelle en 2019. Il contient neuf textes qui explorent l’alliance, celle qui se dessine patiemment entre l’un et l’autre, l’animal et l’humain.

"À chaque instant, la bête peut changer: nous sommes à la lisière." Cette phrase liminaire , due à l’écrivain journaliste Pierre Gascar, révèle toute sa force dans le récit Frou-Frou mis en scène et interprété par Gaëtan Lejeune. "C’est une histoire d’amour, au sens le plus fort du terme, nous confiait Caroline Lamarche en août dernier. L’homme accepte de laisser partir la cane vers la vie sauvage, vers la liberté, même si elle est fragile. En amour, on ne peut être sauveur, mais un lieu d’accueil et de passage."

La nouvelle qui ouvre le recueil de l’écrivaine emmène le lecteur à la suite de Louis. "Voilà moins de six mois que je la connais et c’est ma plus belle love story." Il a pu accueillir la cane chez lui, ce qui est rarement autorisé dans son activité de bénévole. Il l’observe, la rassure: elle ne peut voler. Au travail, le microcosme des soignants se révèle, avec sa charge d’inquiétude, de savoir-faire, de distanciation, d’affection… "Dommage, oui, que les oiseaux comme les humains ne puissent pas choisir le moment où ça suffit, on veut partir pour de bon." Au domicile de Louis, d’autres impressions prennent corps: la peur de la tondeuse voisine, l’indifférence ou la méfiance, l’admiration pour une jeune aide qui le remplace en cas d’absence, la vie animale et ses surprises, émouvantes, épatantes ou tristes. Frou-Frou prend elle-même sa décision et Louis la laisse s’éloigner. "Je ne l’ai plus jamais revue."

Frou-Frou, Maison de la culture, mercredi 21 et jeudi 22 décembre à 20 h. Mercredi à 18 h 30, rencontre (libre) avec Caroline Lamarche, animée par Antonio Moyano. 069 253 080