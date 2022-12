Rumillies: le projet éolien au nord du village soumis à une nouvelle enquête publique

Ce développeur de parcs éoliens ambitionne d’ériger trois mâts au nord du village de Rumillies, entre la chaussée de Frasnes et l’autoroute A8 (au sud).

Un chemin semé d’embûches

D’une hauteur de 180 mètres, les machines totaliseront une puissance maximale de 14,4 MW pour produire entre 29 600 et 32 800 MWh/an d’énergie verte selon les projections. De quoi couvrir la consommation électrique de quelque 8 000 ménages.

Situé en zone agricole à proximité du bois de Breuze, le projet a subi des vents contraires depuis la première réunion d’information organisée en mai 2017 à l’attention des habitants de Rumillies et des environs. Un premier dépôt de permis avait pourtant été acté en septembre 2018.

"On avait revu à la baisse le gabarit des éoliennes (150 m) afin de favoriser l’acceptabilité du projet. Mais le pôle environnement de la Région nous a reproché de ne pas assez exploiter le potentiel venteux de la zone. Le DNF (Département de la nature et des forêts) a par ailleurs remis un avis négatif en décembre 2018, estimant que les compensations étaient insuffisantes pour l’avifaune", explique Isabelle Krier, responsable de projets pour l’entreprise Storm. La procédure d’instruction a dû être suspendue l’année suivante en vue d’y intégrer des plans modificatifs répondant aux remarques du DNF.

Un terrain aménagé en zone humide comme compensation

"Il a fallu trouver un terrain favorable à l’aménagement d’une zone humide, via la création d’une mare, pour accueillir certains oiseaux comme la Bécassine des marais. En 2019 et 2020, la recherche du site s’est avérée très complexe compte tenu du paysage karstique qui caractérise le Tournaisis. On a finalement réussi à identifier un endroit propice à Havinnes (NDLR: près des bassins de décantation de la CCB). La future mare sera alimentée par une conduite venant directement des carrières de Gaurain. Le projet a été validé début 2021 par les différentes administrations (DNF, service géologie, cours d’eau, etc.)", précise Mme Krier.

Si la localisation des 3 éoliennes de Rumillies n’a pas évolué, le promoteur en est revenu à des modèles plus imposants (180 m), l’option qui avait été privilégiée initialement.

Une décision des fonctionnaires technique et délégué relative à la demande de permis est attendue pour mars 2023. Au préalable, la Commune de Tournai sera appelée à se positionner sur base, notamment, des résultats de l’enquête publique.

Même si un changement d’attitude ne peut être exclu, il est fort à parier qu’elle maintiendra son opposition de départ au projet.