"Si le gros du travail – la décoration de la grange Jean-Louis Vieren et de ses annexes – nous occupe trois à quatre semaine avant le jour J – les contacts se multiplient une grande partie de l’année pour les réservations de matériel, animations et surtout le choix des exposants" explique Olivier. Car la force de ce marché est de proposer et varier au mieux les types d’objets, de cadeaux, d’artisanats et produits de bouche tout en privilégiant la qualité et le régional. De quoi satisfaire les milliers de visiteurs qui déambulent généralement dans ce véritable paradis de Noël.

Retour au nouveau local

De magie il en sera bien question tout au long du week-end, en particulier pour les plus jeunes qui disposeront d’un bel espace dans lequel ils auront l’occasion de rencontrer le père Noël et poser avec lui pour la photo-souvenir. Mieux même pour les enfants du village de Marquain, ils seront une soixantaine de 3 à 16 ans à recevoir une place de cinéma ou une entrée au Magic Park. Les aînés locaux ne sont pas oubliés, le comité ayant prévu 200 colis (pour un budget de 3 000 €). L’entrée du marché étant gratuite, c’est sur la rentabilité du bar et de la petite restauration -installés dans le chapiteau en prolongement de la grange – que comptent Olivier et ses amis pour assurer le financement des festivités.

Horaires

Plus de 60 exposants proposeront leurs produits durant les trois journées de ce marché de Noël aux abords de la place du village de Marquain. Le site est accessible ces vendredi 16 décembre de 18 à 23 h, samedi 17 de 14 à 22h et dimanche 18 de 11 à 20 h.