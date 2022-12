Livres : le premier polar de Daniel Foucart (Blandain)

Un roman belge

"Que faisait votre maîtresse à Dixmude ?" interroge le commissaire Geeraerts. Entraîné malgré lui dans un tourbillon qui le dépasse, Marc Coppens affronte la réalité sans y croire. Avec lui, en une petite dizaine de jours, se révèlent des personnages impliqués dans la sordide aventure. Un couple d’Anglais avec petit-fils, en recherche précise d’un aïeul mort à la guerre, une jeune étudiante qui n’a pas perdu son prof de vue, la tenancière de l’hôtel, férue de la dynastie des rois des Belges, son ex-mari et toute la triclée de policiers et d’enquêteurs, une société qui a ses codes, ses pistes et méthodes. Tout ce petit monde croise énergies et interrogations dans un drame issu des faits divers. Avec une étonnante science du polar, rythme et mystère compris, Daniel Foucart, fin limier sur piste (cyclable) lors de ses loisirs, aime les sentiers de traverse, ceux qui vont d’Ypres à la mer et plus loin. "Bien sûr, le départ vers la côte fait partie des souvenirs d’enfance inoubliables, confie l’auteur. J’aime particulièrement Ypres, sa Porte de Menin, où résonne le Last Post, et je tiens à l’aspect transfrontalier du récit qui a aussi un lien avec Tournai. C’est un roman ancré en Belgique, avec le regard d’un Français qui la découvre."

Quel élan a poussé le journaliste, aujourd’hui conseiller de la présidente du CPAS de Tournai et enseignant à la HELHa, vers le polar ? "Ce roman, je l’avais commencé il y a une vingtaine d’années, j’en connaissais la fin. Mais l’intrigue et les rouages ont dessiné leur chemin en cours d’écriture, récemment. Le personnage a une identité bien à lui, qui me guide vers des étapes, des faits crédibles. Ce n’est pas un héros classique, c’est un être sans attaches réelles, mais très apprécié. Quelqu’un qui doute. Les autres sont également nuancés, dans l’empathie de leur jeunesse, ou dans la rudesse de leurs fonctions."

Manteau et calepin

Un vêtement hante le récit, de la vie sentimentale de Marc à l’échappée dangereuse qui le mène vers l’ultime horizon. Par ailleurs, un calepin oublié, confisqué et dérobé a lui aussi sa place dans l’intrigue. Ces objets s’immiscent au cœur d’une saga inquiétante, émaillée de lueurs, d’audaces, de questions. C’est tout l’art du romancier qu’une première œuvre révèle.

"Le manteau", éd. Les Déjeuners sur l’Herhe, 20€. En librairie dès le 15 décembre. https://lesauletetard.be