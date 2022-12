Assemblée générale attendue, à la Pensée

" Quel plaisir de pouvoir convoquer une assemblée générale pour notre cercle horticole qui avait dû s’en passer depuis 2 ans " confie Jean-Michel Mestdagh, secrétaire d’une société créée en 1964 par un groupe d’amis amateurs de jardinage et de petit élevage. C’est dans une salle bien remplie que s’est déroulée la réunion. Bien garnie était aussi la table des lots destinés aux personnes les plus assidues aux conférences. " Il a été possible d’en programmer huit cette année, la présence moyenne étant d’une trentaine de membres " . Les réunions se déroulent en la petite salle du club de l’amitié le premier dimanche du mois à 10h30. " Les conférenciers nous apprennent ou rappellent les modes et astuces pour cultiver fleurs et légumes. De plus, une fois l’an un voyage est organisé avec une thématique horticole. "