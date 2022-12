À Templeuve, des grandes manœuvres et des restrictions pour l’Étoile

Le sapin de Marianne

Pas question, par contre, de sacrifier le sapin qui trouve traditionnellement place à l’entrée de l’église. Celui de cette année a fait le buzz. "Une fameuse pièce, en effet, de 30 ans d’âge, acquise en circuit court. Plus précisément du quartier templeuvois du Forzeau et offert par Marianne Leclercq. Il nous a donné un peu de fil à retordre vu sa taille". Tant la découpe et le transport, assurés par Michaël des Ets Lisbeth, ont impressionné les gens du quartier mais aussi les automobilistes et riverains tout au long du trajet de ce convoi exceptionnel de Noël !

L’espace rencontre est ouvert ce week-end

Comité autonome, "L’Étoile" tient la route grâce à deux activités: un souper qui a lieu le premier samedi du mois mars et l’espace-rencontre programmé dans le cadre des illumination. Rendez-vous donc ces samedi 17 et dimanche 18 décembre bien au chaud autour des braseros en dégustant vin et cacao chauds, tartiflettes, hamburgers, soupe à l’oignon, bières de Noël et autres Irish. "Le tout en admirant nos illuminations concentrées cette année sur le cœur du village"