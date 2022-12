François Lesire en justice contre son ancien employeur Prorienta (Tournai)

Ses conseils, Stéphanie Remy et Bernard Maingain, ont communiqué ce lundi sur la volonté de M. Lesire de lancer, devant le tribunal du travail de Tournai, une procédure en justice à charge de son employeur "contestant l’existence de motifs graves de rupture et la régularité du licenciement et considérant le licenciement abusif et déraisonnable".

Ce licenciement fait suite à une campagne menée par un "corbeau" sans base légale et dans le seul but de nuire à M. Lesire, indiquent les deux avocats. "Indépendamment du procédé utilisé largement blâmable, le résultat de cette campagne à laquelle son employeur a fautivement succombé également, est une atteinte grave à l’honneur et à la réputation d’une personne, qui porte lourdement atteinte à toute perspective de reprise de travail. Il en sera demandé réparation indépendamment des conséquences du licenciement sans préavis ni indemnité".