Lauréats d’ichi au concours « Un auteur, une voix »

Organisé à Elouges par la Roulotte théâtrale (Annie Rak et Roland Thibeau), le concours " Un auteur, une voix " s’adresse à des auteurs et à des interprètes de textes écrits en langue régionale. Les lauréats de l’édition 2022 viennent d’être désignés, lors d’une présentation publique. Daniel Barbez (Vaulx) reçoit le prix " auteur " et parmi trois autres lauréats, André Leleux (Leers-Nord) est récompensé pour son interprétation d’une autre œuvre.