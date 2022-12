Blandain : Patrick Baeghe au top du challenge Pro-tour

Le libraire de Kain, originaire de Templeuve, n’a certes remporté "que" deux classiques mais s’est souvent retrouvé dans le top des classements. Résultats des… courses, il remporte non seulement le classement général mais également les maillots vert et à pois ! Indépendants du challenge et proposés en open, les trois grands tours ont par contre été conquis par Clément Petit, Sébastien Schepers et Jean-Luc Messian alors qu’Alain Brunain et Roland Vandevyvere ont été sacrés champions respectivement de Belgique et du monde. Belle performance pour Roland (Tintin) qui a également signé trois autres succès. Certains ont eu moins de chance, le belgo-français-italien Maxime Zamparo ayant hérité de la lanterne rouge tout en ayant connu cinq abandons au "Franco-Belge". Tout ce beau monde aspire au samedi 25 février, date d’ouverture de la saison belge de cyclisme avec le traditionnel circuit "Het Nieuwsblad".