Tribunal de Tournai : « C’est rare qu’un récidiviste soit aussi rapide... »

"C’est rare qu’une récidive soit aussi rapide. Plusieurs caméras de surveillance le prennent en flagrant délit", indique le ministère public qui requiert une peine de quatre ans et s’oppose à toute mesure probatoire. "Vous croyez que je fais ça par plaisir ? Je suis à la rue et je n’ai pas de revenu", explique le prévenu.

Malgré le réquisitoire de la procureure, la défense sollicite des conditions probatoires. "Quel est l’intérêt d’un retour à la case prison ? Cela ne résoudra pas sa toxicomanie. Et puis, une fois ressorti, on va lui donner son baluchon et que va-t-il se passer ? Le risque de recommencer les infractions est énorme".

L’une des parties préjudiciées a pris la parole: "Je comprends les problèmes de vie de Monsieur, mais si je suis présent, c’est parce qu’il a volé l’argent de ma fille de 16 ans ! Elle se lève à 2h du matin tous les week-ends pour travailler dans une boulangerie". Le jugement sera rendu le 15 décembre.