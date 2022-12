Le chantier de la partie haute du Mont Saint-Aubert débutera en mars 2023

Une petite centaine de personnes étaient rassemblées mercredi soir dans la salle paroissiale, à l’occasion d’une réunion d’information (la dernière) organisée au sujet des travaux de réaménagement de la partie sommitale du Mont-Saint-Aubert. Cinq ans ont passé depuis la présentation aux habitants du village du projet de revitalisation. Le permis d’urbanisme a été obtenu en février 2021. On arrive au bout du processus administratif engagé par la ville de Tournai, IDETA et IPALLE pour préparer les travaux de réaménagement et d’équipement touristique du parking situé en périphérie de l’église et de ses abords. Yves Rahir, du bureau d’études Agua, a rappelé le processus participatif mis en place, notamment avec les habitants du village. "On a veillé à être les plus fidèles tant par rapport aux intentions générales du projet qu’aux attentes exprimées par les riverains".